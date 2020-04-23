Чтобы зубки не болели: задай вопрос детскому стоматологу
Нужно ли дошкольнику корректировать промежуток между верхними центральными зубами? Какую детскую пасту выбрать? Как ухаживать за первыми детскими зубами? И можно ли при чистке зубов ребенку использовать электрическую щетку?
На эти и другие вопросы ответит главный врач «Детской стоматологической поликлиники» Людмила Панова.
Спросите о том, что вас волнует по проблемам стоматологического здоровья детей и подростков:
-профилактика и гигиена,
-особенности лечения и удаления зубов,
-возможности ортодонтического лечения детей и подростков.
ООО «Детская стоматологическая поликлиника»
г. Челябинск, ул. Свободы, 104 Б;
Тел.: (351) 700-70-82, +7 (912) 797-54-94 (Viber);
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ИСТОЧНИК KP.RU