2020-04-23T13:00:33+03:00
Клиника года

Чтобы зубки не болели: задай вопрос детскому стоматологу

На вопросы читателей отвечает главный врач «Детской стоматологической поликлиники» Людмила Панова
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Нужно ли дошкольнику корректировать промежуток между верхними центральными зубами? Какую детскую пасту выбрать? Как ухаживать за первыми детскими зубами? И можно ли при чистке зубов ребенку использовать электрическую щетку?

На эти и другие вопросы ответит главный врач «Детской стоматологической поликлиники» Людмила Панова.

Спросите о том, что вас волнует по проблемам стоматологического здоровья детей и подростков:

-профилактика и гигиена,

-особенности лечения и удаления зубов,

-возможности ортодонтического лечения детей и подростков.

ООО «Детская стоматологическая поликлиника»

г. Челябинск, ул. Свободы, 104 Б;

Тел.: (351) 700-70-82, +7 (912) 797-54-94 (Viber);

cheldsp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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