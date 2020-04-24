«Контактных по коронавирусу игнорируют»: коллеги заболевшего фельдшера из Златоуста не могут добиться анализа для себя

Златоуст вышел на первое место по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро пятницы, 24 апреля, только официально в городе заболели без малого 80 человек. Первоисточником последней массовой вспышки стала пожилая женщина с онкологией. С чего началась цепочка заражений и что творится в городе сегодня, нам рассказали рядовые сотрудники скорой помощи Златоуста. Их имена они попросили не называть.

МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА — БОЛЬШАЯ БЕДА

За несколько дней до смерти больная коронавирусом женщина вызвала скорую. 13 апреля звонок приняла опытная диспетчер и тщательно расспросила о симптомах, контактах, предшествовавших болезни.

Пенсионерка сказала, что у нее рак. Недавно она вернулась с химиотерапии, и теперь мучается одышкой и обнаружила небольшую температуру. После химиотерапии такое состояние совсем не редкость. Женщина рассказала, что на улицу не выходит, продукты ей приносит сын. Никаких контактов с приезжими у него также не было.

— Диспетчер сделала вывод, что вызов не связан с коронавирусом. К женщине выехала простая бригада. Фельдшеры были в перчатках и в масках, в защитных шапочках. Более строгой защиты в такой ситуации и не нужно, — говорят медработники из Златоуста.

При осмотре женщины фельдшер скорой заподозрил застойную пневмонию — такое тоже часто встречается у лежачих больных. Пенсионерку на скорой повезли в Миасс делать компьютерную томографию легких. Воспаление подтвердилось. Правда, в больницу пациентку не положили — отправили назад в Златоуст.

И только врач в приемном покое местной больницы заподозрил неладное — у женщины взяли мазки на коронавирус. А 18 апреля пришел ответ — положительный. Тогда бабуля под нажимом врачей и призналась, что к ней заходила прилетевшая из Азии внучка. Может быть, девушка и попросила бабулю не рассказывать никому о визите. Иначе скрытность пенсионерки не объяснишь.

СИМПТОМОВ НЕТ, НО ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН

Это вызвало переполох на подстанции. Выезжавшая на тот вызов бригада сдала анализы. У одного доктора подтвердился коронавирус. Сейчас фельдшер лежит в больнице Миасса, чувствует себя прекрасно, никаких проявлений болезни нет. Его даже не лечат. Ждут, когда пройдет десять дней, чтобы взять свежий мазок из носа.

— А мы на нервах. После выезда к той больной наш коллега доработал смену, а потом отработал еще целый день, — возмущены работники скорой. — За это время с ним контактировали 15 человек, это практически половина всего персонала. Но никого из нас не отправили на самоизоляцию, ни у кого не взяли мазки, хотя прошла почти неделя.

Люди переживают за свои семьи (а среди фельдшеров есть многодетные матери, матери-одиночки, пожилые люди), а также за пациентов, к которым сейчас приходится выезжать. Проявлений болезни у медиков нет, но ведь и фельдшер переносит ее бессимптомно.

— Почему нас игнорируют? После того, как уволили главврача местной больницы, нашу сферу вообще никто не контролирует. Четыре корпуса больницы даже не могут договориться между собой, куда везти пациентов. Машины скорой колесят с пациентом по всему Златоусту часами.

Аналогичную историю КП-Челябинск рассказали медики со скорой помощи Сосновского района. Там бригада скорой тоже не могла добиться тестов на COVID-19 после контакта с больным пациентом.

Мы запросили комментарий в Роспотребнадзоре Челябинской области. Прокомментировать ситуацию нам обещали позже.

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