2020-04-24T13:17:48+03:00
Экономика

Эксперты: стать инвестором можно даже с минимальной суммой накоплений

Как получить доход, не имея специальных финансовых знаний
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Число граждан России, желающих инвестировать сбережения, за год выросло втрое. Такие данные приводит одна из российских страховых компаний. При этом культура инвестиций в нашей стране находится на самом начальном уровне. Для сравнения: в США инвестициями в акции и облигации занимаются даже домохозяйки.

Для инвестиций нужно много денег, специальное образование и богатый опыт, это рискованный и непонятный процесс — именно такие внутренние ограничения не дают российским гражданам рассмотреть инвестиционные проекты.

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что это мифы: начать инвестировать можно даже со 150 рублей!

С какой минимальной суммы можно начать получать пассивный доход? Каков риск потерять все? И можно ли жить за счет инвестиций, оставив основную работу?

На эти и многие другие вопросы ответят эксперты в рамках бесплатного онлайн-семинара по инвестициям для новичков, который пройдет 29 апреля в 12.00 по московскому времени.

Регистрируйтесь на мероприятие и задавайте свои вопросы спикерам в режиме онлайн.

РЕГИСТРАЦИЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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