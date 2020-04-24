Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
Законодатели внесли изменения в налоговый кодекс, новые правила начали действовать в 2020 году.
Инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль — если вы еще не начали инвестировать, то, по мнению экспертов, 2020 год станет идеальным временем для этого.
Как государство готово поддержать частных инвесторов в условиях распространения коронавирусной инфекции? И что готова предложить биржевая площадка?
Об этом и многом другом из мира финансов вы узнаете на бесплатном онлайн-семинаре для тех, кто интересуется сохранением и приумножением личных финансов.
Эксперты расскажут, какие инструменты и стратегии инвестирования актуальны в 2020 году, как получать ежегодный вычет до 52 тысяч рублей и полностью освободиться от НДФЛ дохода от торговых операций.
Онлайн-семинар пройдет 29 апреля, начало — в 12.00 по московскому времени.
В ходе семинара вы также сможете задать свои вопросы экспертам в прямом эфире.
Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU