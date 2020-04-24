2020-04-24T13:18:53+03:00
Экономика

Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы

Почему именно сейчас выгодно начать инвестировать, расскажут эксперты
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Законодатели внесли изменения в налоговый кодекс, новые правила начали действовать в 2020 году.

Инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль — если вы еще не начали инвестировать, то, по мнению экспертов, 2020 год станет идеальным временем для этого.

Как государство готово поддержать частных инвесторов в условиях распространения коронавирусной инфекции? И что готова предложить биржевая площадка?

Об этом и многом другом из мира финансов вы узнаете на бесплатном онлайн-семинаре для тех, кто интересуется сохранением и приумножением личных финансов.

Эксперты расскажут, какие инструменты и стратегии инвестирования актуальны в 2020 году, как получать ежегодный вычет до 52 тысяч рублей и полностью освободиться от НДФЛ дохода от торговых операций.

Онлайн-семинар пройдет 29 апреля, начало — в 12.00 по московскому времени.

В ходе семинара вы также сможете задать свои вопросы экспертам в прямом эфире.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.

РЕГИСТРАЦИЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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