Автозавод «Урал» передал медицинские маски для лечебно-профилактических учреждений Челябинска

23 апреля 2020 года Автомобильный завод «Урал» передал 60 тысяч одноразовых стерильных медицинских масок лечебно-профилактическим учреждениям Челябинска. Средства индивидуальной защиты были доставлены на АО «Областной аптечный склад» для дальнейшего распределения в челябинскую сеть больниц и поликлиник. Маски находятся в герметичной упаковке, партия защитных средств имеет все необходимые сертификаты качества.

Автозавод «Урал» не остается в стороне от нужд города и региона и вносит свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, недавно социальным службам Миасса была передана партия медицинских перчаток, выделен транспорт для помощи в доставке продуктов и медикаментов горожанам из группы риска. Кроме того, 22 апреля АЗ «Урал» передал Администрации Миасского городского округа 20 000 масок и 700 литров дезинфицирующего средства для передачи в медицинские учреждения, органы социальной защиты и многофункциональные центры Миасса для защиты персонала соцзащиты и волонтеров, задействованных по обслуживанию старшего поколения города.

Татьяна Усманова, председатель общественного движения «Мир женщин» автозавода «Урал»:

— В дни сложной эпидемиологической ситуации именно персонал лечебных и профилактических учреждений находится на передовой, принимает на себя первый удар тяжелой эпидемии. Безопасность и защита медиков очень важны, поскольку именно к ним за помощью обращается очень большое количество людей. Автозавод «Урал» активно включился в борьбу с вирусом и помогает Миассу и столице региона — Челябинску. Общая сумма поддержки составила более трех миллионов рублей. Я считаю, что только сообща, только объединив все усилия, можно противостоять сегодняшней непростой ситуации, нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается.

СПРАВКА КП

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

Новости компаний.