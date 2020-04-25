Коронавирус в Челябинске, последние новости на 25 апреля 2020 года: COVID-диссидентов начали вызывать в суд

На этой неделе в Челябинской области появились COVID-диссиденты. Это люди, которые получили положительный тест на коронавирус, но не хотят его признавать и ложиться в больницу. Роспотребнадзор подает на них в суд.

Первые заседания провел Ленинский районный суд. По понятным причинам ответчики принимали участие в заседаниях дистанционно — по видеосвязи. Сначала суд решил судьбу супружеской пары из Ленинского района. Мужчина и его жена заразились в столице. Болезнь у обоих протекает легко. Ехать в больницу они отказались. А потом рассмотрел дело мужчины с Северо-Запада. Коронавирус вахтовик подхватил на Ямале. В Челябинске от него заразилась супруга. Но мужчина упрямо отрицает болезнь и называет коронавирус выдумкой вирусологов.

— Всех троих постановили принудительно отвезти на лечение. Это решение — прецедент для всей Челябинской области. Больные могут обжаловать вердикт суда в течение десяти дней. Но это время они обязаны провести в инфекционке, — рассказали КП-Челябинск в суде.

Ситуация с коронавирусом ухудшается. На утро 25 апреля в Челябинской области выявлено 245 заболевших: 198 находятся в стационарах, 45 побороли болезнь и выписаны домой. Двое умерли. Но в регионе еще полно непуганных скептиков.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Журналисты КП-Челябинск первыми из местных СМИ сделали репортаж из инфекционной больницы. Зашли в «красную зону» и поговорили с больными коронавирусом, побывали в шкуре врачей, которые часами не снимают противочумные костюмы. Какого это, читайте в нашем эксклюзивном материале.

Самая большая вспышка инфекции зафиксирована в Златоусте. По числу заболевших (уже 82 человека) город оставил далеко позади Челябинск (42) и Магнитогорск (24). Причины массового заражения расследует Роспотребнадзор. Но уже сейчас ясно, что виной всему халатность медицинских работников. Златоуст может стать первым городом области, где введут пропускной режим или карантин.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

В пятницу, 24 апреля, власти сделали несколько заявлений.

Во-первых, режим самоизоляции на Южном Урале могут продлить до 30 мая (все решится на следующей неделе).

— Третья фаза характеризуется ростом контактных больных. Сейчас мы находимся именно на этой стадии, но с большим риском перейти в четвертую и самую опасную стадию — бесконтрольное распространение инфекции, — полагает Алексей Текслер.

Поблажек не будет даже на Радоницу, 28 апреля.

— Кладбища работают только на погребение. Автобусных рейсов в этот день на кладбища не будет. Традицию посещения захоронений близких на девятый день после Пасхи в этом году нужно пересмотреть, — заявил Текслер.

Во-вторых, у старшеклассников появился шанс вернуться в школы.

После майских праздников ученики выпускных 9-х и 11-х классов смогут продолжить обучение в очном формате. Но заниматься придется малыми группами. Младшие и средние классы пока остаются на дистанционке.

Их хорошего: по просьбе губернатора глава РМК Игорь Алтушкин приобрел для Челябинской области линию по производству одноразовых масок. Она стоит сто тысяч долларов. Выпускать маски для больниц и соцзащиты начнут в начале мая.

Как зоопарки и приюты выживают в режиме самоизоляции. Рассказал Карен Даллакян 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 25 апреля 2020 года.

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