Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 25 апреля 2020 года: школьникам из бедных семей раздают планшеты и ноутбуки

На утро 25 апреля в Магнитогорске остаются 24 человека с диагнозом коронавирус. Город металлургов долгое время находился на втором месте по количеству зараженных после Челябинска. Но теперь его потеснил Златоуст, где на этой неделе произошла массовая вспышка болезни.

В пятницу на станции скорой помощи в Магнитогорске отстранили от работы бригаду фельдшеров — медики контактировали с пациентом, у которого подтвердился коронавирус. Так что статистика по Магнитке может расти.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Город продолжают патрулировать полицейские. На руках у служивых — планшеты. С их помощью можно прямо на месте зайти в базу данных Роспотребнадзора и посмотреть, не обязан ли человек находиться на самоизоляции дома. На въездах в Магнитогорск дежурят экипажи ГИБДД — они проверяют автомобили. Если причина поездки не считается важной, людям рекомендуют вернуться домой.

— Такие граждане рискуют своей жизнью, а также подвергают опасности других людей. Сотрудники полиции ежедневно выходят в рейды и составляют на нарушителей протоколы, которые лягут в основу судебных решений. Нарушителям придется выплатить штраф, — предупреждает глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Как и всем жителям области, магнитогорцам запретили посещать кладбища. Спецавтобусов на погосты в ближайший вторник, когда православные отмечают Радоницу, не будет.

Анастасия Соколова из Челябинска бегает на самоизоляции по 16 км. 00:00 00:00

В непростой ситуации школьники. Завершать учебу в этом году многим придется дистанционно. Но не все семьи достаточно подготовлены для удаленной работы в техническом плане. Поэтому благотворительный фонд «Металлург» закупил технику для ребят из малообеспеченных семей. Ученики 1-4 классов получат планшеты, ребята постарше — ноутбуки. Списки нуждающихся составляют школы и соцзащита. Скоро технику начнут развозить.

Также в пятницу школьникам младших классов из Магнитогорска начали выдавать бесплатное молоко. Родители получают полезный продукт под роспись — коробками. Мам и пап просят приходить в школу в перчатках и в масках, соблюдать дистанцию.

Меняется расписание аэропорта Магнитогорска. «Аэрофлота» заявил о сокращении полетов из Москвы в Магнитогорск до четырех раз в неделю. Еще один авиапревозчик — «Северный ветер» — полностью свернул программу полетов из Магнитогорска в Москву.

Как пройдет библионочь на удаленке в Челябинске 00:00 00:00

В Магнитогорске продолжает работу горячая линия администрации города по вопросам самоизоляции. Ее номер 8 (3519) 49-04-74. По будням звонки горожан принимают с 8.30 до 17.30, по выходным — с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 25 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Передайте всем - дураки те, кто не верит в коронавирус»: репортаж из палаты, где лежат «тяжелые» пациенты с COVID-19

Как лечат зараженных (эксклюзив КП)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru