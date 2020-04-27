Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 27 апреля 2020 года: город перекрывает все дороги к кладбищам

По количеству зараженных Магнитогорск занимает третье место в Челябинской области. На утро 27 апреля здесь подтвердились 44 случая заражения. На втором месте Челябинск — 73 больных. На первом — Златоуст, где зафиксирована массовая вспышка COVID-19 в больнице: в городе уже 107 заболевших.

В больнице Магнитогорска в конце недели случилось свое ЧП. Скорая привезла в стационар пьяного мужчину с улицы. С черепно-мозговой травмой его положили в реанимацию, а чуть позже анализы показали положительный результат на коронавирус. Большинство контактных с больным пациентов и медиков уже дождались свои анализы — тест отрицательный. За других держим кулачки.

Власти города между тем думают, как избежать новых вспышек болезни.

Городское собрание депутатов, запланированное на эту неделю, в Магнитогорске впервые пройдет в формате видеоконференции. На предыдущем, 31 мата, депутаты сидели в перчатках и в масках, в полутора метрах друг от друга — и никто не заболел.

На Радоницу, 28 апреля, в Магнитогорске перекроют дороги к городским кладбищам. Глава города Сергей Бердников и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима уже призвали горожан отложить посещение кладбищ до Троицкой родительской субботы, которая будет отмечаться 6 июня. А сейчас мэрия отказалась пускать на кладбища дополнительные автобусы. Чтобы не было соблазна доехать до погостов на личном автомобиле, с 7 часов утра до 8 часов вечера 28 апреля ограничат движение автомобилей по следующим маршрутам:

Юрист Александр Щербинин о штрафах за нарушение самоизоляции 00:00 00:00

— по Восточному шоссе и безымянному проезду, проходящему вдоль Левобережного кладбища (от пересечения улицы Чкалова и Челябинского тракта до въезда на территорию кладбища;

— по безымянному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища;

— по безымянному проезду от улицы Моховой до въезда на территорию кладбища Новосеверное;

— по безымянным проездам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта.

Оставаться дома земляков призывают и знаменитости. Воспитанник «Металлурга» нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что ему приходится тренироваться дома на балконе. Здесь у спортсмена стоит беговая дорожка, именно ей хоккеист и уделяет большую часть свободного времени.

А тем временем в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM) домохозяйка, а по совместительству один из руководителей всероссийского проекта Parkrun (парковый бег) 37-летняя Анастасия Соколова рассказала, как совершит многокилометровые пробежки по квартире, да еще когда рядом собака, маленькие дети. Личный рекорд самой Анастасии во время пандемии составил 16 километров за один забег.

Вдохновляйтесь чужим оптимизмом, оставайтесь дома, а мы расскажем вам последние новости о коронавирусе в Магнитогорске.

Анастасия Соколова из Челябинска бегает на самоизоляции по 16 км. 00:00 00:00

КСТАТИ

В Магнитогорске продолжает работу горячая линия администрации города по вопросам самоизоляции. Ее номер 8 (3519) 49-04-74. По будням звонки горожан принимают с 8.30 до 17.30, по выходным — с 9.00 до 18.00.

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