Коронавирус в Челябинске, последние новости на 27 апреля 2020 года: вернувшихся из Эмиратов везут в «Сосновую горку»

На минувшей неделе Челябинск столкнулся со взрывным ростом числа зараженных. Коронавирус выявлен у 368 человек. Больше всего случаев заражения в Златоусте: 107 заболевших. В Челябинске — 73. На третье месте Магнитогорск: 44 подтвержденных больных.

Если раньше COVID-19 челябинцы привозили из-за границы и других регионов, то теперь армию заболевших пополняют контактировавшие с больными внутри региона. А заражаются горожане не только от близких. И малейшее подозрение —повод ужесточить меры.

В пятницу в инфекционное отделение одной из больниц привезли работника завода «Трубодеталь». Терапевт из поликлиники заподозрил у него коронавирус. Мужчина чувствует себя хорошо, но результаты анализа все еще не известны. Участок, где трудится приболевший, пока не работает, больше ста контактировавших с работником человек сдали тест на ковид.

В ночь на понедельник в Екатеринбург прилетел очередной самолет с туристами из Арабских Эмиратов. Среди пассажиров два десятка челябинцев.

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— Все прилетевшие будут осмотрены медиками в аэропорту, после чего направлены в пункт временного размещения — санаторий «Сосновая горка» на озере Еловом. Там туристы пробудут 14 дней. Если не заболеют, смогут вернуться домой по истечении карантина, — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Всего по области в пунктах временного размещения для здоровых граждан находится 107 человек без признаков заболевания. За ними каждый день наблюдают врачи.

На этой неделе, 30 апреля, истекает объявленный президентом России срок массовой самоизоляции граждан. Скорее всего, он будет продлен. Против этого протестуют представители малого бизнеса. Многие несут колоссальные убытки и находятся на грани разорения.

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Владелец челябинского фитнес-клуба Х-pride Владимир Филь заявил, что выйдет с пикетом к зданию правительства области, чтобы передать губернатору коллективное обращение от коллег по цеху. Бизнесмен просит открыть спортивные заведения официально и замечает, что часть фитнес-клубов и так работают втихаря.

— Я хочу платить налоги, хочу, чтобы экономика России не рушилась. Среди всех моих знакомых, слава богу, нет ни одного зараженного, и все они могли бы заниматься, — говорит владелец спортклуба.

А тем временем в Златоусте, где коронавирус разгулялся не на шутку, ликвидируют несанкционированную уличную торговлю. Управляющим компаниям поручено дезинфицировать подъезды. Полиция все строже к нарушителям режима самоизоляции. Силовики побывали на популярных точках молодежных тусовок. Усиленные наряды отправлены на железнодорожный вокзал.

Таковы последние новости от коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на 27 апреля 2020 года.

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