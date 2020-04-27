Даем стране металл: Челябинский металлургический комбинат работает в непрерывном цикле

Режим нерабочих дней, объявленный президентом России Владимиром Путиным, не распространяется на предприятия, работающие по непрерывному циклу. К таковым относится и Челябинский металлургический комбинат.

Поэтому перед организаторами производства встала важная и ранее никогда не возникавшая задача — в условиях угрозы заболеваний коронавирусной инфекцией создать максимально безопасные для здоровья работников условия, при этом без ущерба для выполнения ими своих трудовых обязанностей.

Проходная ЧМК с улицы

Челябинский металлургический комбинат работал в разных обстоятельствах, начиная с периода Великой Отечественной войны. Приходилось в кратчайшие сроки проводить реконструкции оборудования, максимально быстро осваивать новые виды продукции, выполнять множество других ответственных заданий. А сейчас новая задача — достойно противостоять пандемии.

Как она решается, посмотрим на примере прокатного цеха №3.

— Согласно приказу управляющего директора ЧМК, с 30 марта, каждому работнику, входящему на предприятие, в обязательном порядке измеряется температура, и на проходной нашего цеха — тот же порядок, — рассказал старший сменный мастер Кирилл Малков. — Кроме того, изменено начало рабочего времени у части персонала цеха. У сменных работников, работающих по железнодорожному графику, оно осталось неизменным — 7 часов 30 минут. С 8 часов 30 минут начинают трудиться работники цеха технического обслуживания №2, ремонтирующие наше оборудование, и с девяти часов — весь дневной персонал. Сделано это для того, чтобы на проходной не создавались многолюдные очереди для прохода на работу — это уменьшает количество контактов и снижает риск возможного заражения. Аналогично с таким же интервалом и заканчивается рабочее время, и люди выходят за пределы территории комбината с меньшей массовостью.

Отменены сменно-встречные и итоговые собрания, на которые собиралось до 150 человек одновременно. Цель та же самая — минимизировать контакты.

Максимально используется наглядная агитация — на заметных местах развешаны схематичные плакаты, объясняющие, как избежать заражения.

Столовая ЧМК

В помещениях для приема пищи организована постоянная уборка c антисептиком, мытье холодильников, микроволновок. Столовая работает только на вынос — пищу раздают в одноразовой посуде. Словом, максимально соблюдать чистоту теперь не просто рекомендовано, это — одна из важнейших составляющих профилактики заражения.

Ежесменно назначается ответственный за охрану труда, промышленной безопасности и состояние здоровья персонала.

Обработка помещений

Конечно же, активно используются антисептики, постоянно проводится разъяснительная работа по поводу необходимости мытья рук, обращения при первых симптомах простуды или респираторного заболевания к медикам — хоть дома, хоть на работе, соблюдения социального дистанцирования и самоизоляции в нерабочее время.

Такого же подхода придерживаются на предприятии «Мечел-Материалы», расположенного на промышленной площадке комбината.

Как рассказал специалист по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций Валерий Тунеля, перед началом рабочего дня каждому работнику на проходной измеряют температуру тела бесконтактным способом. В течение рабочего дня медики и непосредственные руководители контролируют состояние здоровья работников. При появлении симптомов простудных заболеваний или респираторных инфекций сотрудника освобождают от работы и направляют для немедленной изоляции в медицинский пункт до приезда скорой помощи.

Временно отстранены от работы или переведены на дистанционную форму работы лица из группы риска, к которым относятся сотрудники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, с обеспечением режима самоизоляции. Ограничен допуск на предприятие лиц, не связанных с производственными процессами. Вво всех помещениях ЧМК присутствуют антисептики: в комнатах приема пищи, в санитарных комнатах, в душевых. Имеются в достаточном количестве и градусники, то есть при сомнении в хорошем состоянии собственного здоровья каждый человек имеет возможность измерить температуру. Есть в необходимом количестве медицинские маски, перчатки и респираторы.

Инженерно-технические работники, находящиеся на рабочих местах, обеспечены масками из расчета необходимости их замены каждые два часа. Работникам промышленных цехов выдаются респираторы. Строго соблюдается расстояние между сотрудниками — не менее полутора-двух метров. Для этого на территории (на проходных и в столовых) нанесена разметка. Служебные помещения регулярно проветривают через каждые два часа и делают влажную уборку.

Проходная ЧМК изнутри

Каждые полтора часа в каждом производственном помещении проводится дезинфекция с помощью хлорсодержащих жидкостей. Для этой цели приобретены опрыскиватели, работников научили ими пользоваться и правильно распылять на стены. С улицы территорию тоже регулярно обеззараживают из пульверизатора.

Словом, руководство предприятия обеспечило выполнение всех рекомендаций органов власти для того, что свести к минимуму риск быть зараженным , а сотрудникам рекомендует соблюдать все меры предосторожности не только на рабочем месте, но и в личной жизни, помня, что от нашей ответственности зависит наше здоровье и здоровье окружающих.