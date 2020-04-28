А вот кому мультиварку, блендер или пылесос? Участвуйте в конкурсе от Бабы Яги!

Баба Яга объявляет конкурс в Челябинске — «ГАЛАтехнобыт и BABAYAGA!». Покажите, как бытовая техника помогает вам дома: неважно, пылесос это, кофеварка или электрический чайник. Ведь без этих ежедневных помощников мы бы давно уже все взвыли, верно?

Победители техно-челленджа получат суперподарки нового поколения от народного магазина «Галамарт»: беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиваркуc 16 программами или беспроводную колонку FORZA «под дерево».

А условия очень простые:

• Сделайте фото того, как вы пылесосите, делаете чай, варите кофе или что угодно другое с помощью вашей бытовой техники. Важное условие: на фото должен быть любой товар из магазина «Галамарт»!

• Запостите фото на вашей личной странице Вконтакте с хештегами #ГАЛАтехнобыт #сидимдомасгаламартом

Вот и все! Кстати, пока ждем объявления победителей, можно и доставку на дом из «Галамарта» заказать, которая с недавних пор работает в Челябинске, причем со скидками до 50%.

Итоги конкурса будут подведены 8 мая. Подробности: 8 800 333-4-000, www.galamart.ru.

На правах рекламы.