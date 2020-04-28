2020-04-28T14:04:52+03:00
Общество

А вот кому мультиварку, блендер или пылесос? Участвуйте в конкурсе от Бабы Яги!

Победители техно-челленджа получат суперподарки нового поколения от народного магазина «Галамарт»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Баба Яга объявляет конкурс в Челябинске — «ГАЛАтехнобыт и BABAYAGA!». Покажите, как бытовая техника помогает вам дома: неважно, пылесос это, кофеварка или электрический чайник. Ведь без этих ежедневных помощников мы бы давно уже все взвыли, верно?

Победители техно-челленджа получат суперподарки нового поколения от народного магазина «Галамарт»: беспроводной аккумуляторный пылесос, электрический чайник с функцией поддержания температуры, блендер-кувшин, мультиваркуc 16 программами или беспроводную колонку FORZA «под дерево».

А условия очень простые:

• Сделайте фото того, как вы пылесосите, делаете чай, варите кофе или что угодно другое с помощью вашей бытовой техники. Важное условие: на фото должен быть любой товар из магазина «Галамарт»!

• Запостите фото на вашей личной странице Вконтакте с хештегами #ГАЛАтехнобыт #сидимдомасгаламартом

Вот и все! Кстати, пока ждем объявления победителей, можно и доставку на дом из «Галамарта» заказать, которая с недавних пор работает в Челябинске, причем со скидками до 50%.

Итоги конкурса будут подведены 8 мая. Подробности: 8 800 333-4-000, www.galamart.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Тренер центра единоборств из Челябинска своими силами ремонтирует спортзал для 300 детей
В челябинском дворе нашли гору спецодежды станции скорой помощи
В центре Челябинска продают старинный особняк: в нем можно жить
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Сберлогистика и «Уралметаллургремонт-4» договорились о сотрудничестве
Возле заказника под Челябинском поймали поджигателя полей
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
«Даже в праздник — на передовой»: власти Челябинской области поблагодарили сотрудников скорой за колоссальный труд
Челябинский «Трактор» расстался с форвардами Глинкиным и Поповым
У челябинского митрополита не подтвердился коронавирус
В Челябинске разбился рабочий, упав с 20-метровой высоты на стройке
Военные в Челябинской области, отправленные на карантин, получили результаты тестов на коронавирус
Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 28 апреля 2020 года: плюс 19 заболевших
«Мамаев в НХЛ — ха-ха»: экс-голкипер челябинского «Трактора» высказался о бывшем зяте директора клуба
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
На дороги Челябинска вернулись пробки. Больше всего скоплений машин у кладбищ
Частные инвесторы в 2020 могут получить налоговые льготы
На заводе «Уральская кузница» рассказали, как заботятся о безопасности
Погода в Челябинске на майские праздники 2020: какие искушения готовит природа для сидящих на изоляции
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок