2020-04-30T11:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Статистика настораживает»: в Челябинской области подтвердили коронавирус у месячного ребенка

Что известно о малыше и сколько еще детей болеют COVID-19
Алексей МИКУШИНИрина ФАДЮШИНА
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На сегодня в Челябинской области 36 больных COVID-19 в возрасте до 18 летНа сегодня в Челябинской области 36 больных COVID-19 в возрасте до 18 летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинская область обновила возрастной антирекорд по заболевшим COVID-19. Самому маленькому пациенту всего месяц. Малыш живет в Златоусте.

Ребенок подхватил болезнь в результате контакта с больным и связан с очагом заражения в больнице №1. Информацию о том, чей это ребенок — кого-то из врачей или пациентов — не раскрывают, ссылаясь на защиту персональных данных.

— Ребенок наблюдается на дому. Болезнь протекает без симптомов, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

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Всего же на 30 апреля число жителей Златоуста, у которых подтвердился коронавирус, достигло 187 (+31 за сутки). Среди них — 10 заболевших в возрасте до 18 лет, а также будущая мама.

— Несколько настораживает тот факт, что довольно много проявлений вирусной инфекции у несовершеннолетних. Есть легкая и средняя степень заболевания, — говорит депутат Заксобрания региона по Златоустовскому городскому округу Ольга Мухометьярова.

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Напомним, Златоуст — самый крупный очаг заболевания COVID-19 на Южном Урале. По предварительным данным, он возник из-за нарушении в оказании медпомощи. Журналисты КП-Челябинск выяснили, как это могло произойти.

Сколько же еще детей и подростков болею COVID-19? Ранее самым маленьким зараженным вирусом нового типа был шестимесячный ребенок из Кизильского района. По данным сайта Коронаиврус74, на сегодняшний день в регионе заражены 36 несовершеннолетних: в Златоусте и Магнитогорске — по 10, в Челябинске и Миассе — по четыре ребенка, в Кизиле и Троицке по два, и по одному в Аше, Верхнеуральске, Катав-Ивановске и Снежинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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