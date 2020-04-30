2020-05-04T14:14:02+03:00
Экономика

Хочешь денег? Инвестируй! Как — рассказали эксперты

В кризис резко увеличилось количество частных инвесторов, желающих заработать на фондовом рынке
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Инвестиции перестали быть люксовой услугой. Теперь инвесторами становятся студенты, домохозяйки и пенсионеры. Получать пассивный доход можно, начиная от суммы в 1000 рублей.

Какую инвестирования выбрать сейчас? В какие инструменты вложиться, чтобы не прогореть? И почему банковские депозиты перестают быть в тренде?

Секретами инвестирования для новичков поделились начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктор Бондарович и директор Уральского филиала ПАО Московская Биржа Максим Костылев.

Смотрите запись семинара об инвестициях с нуля.

Семинар об инвестициях для новичков.В кризис резко увеличилось количество частных инвесторов, желающих заработать на фондовом рынке

Остались вопросы? Пишите: oshurkovavo@chel.bcs.ru.

Партнер — Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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