Хочешь денег? Инвестируй! Как — рассказали эксперты

Инвестиции перестали быть люксовой услугой. Теперь инвесторами становятся студенты, домохозяйки и пенсионеры. Получать пассивный доход можно, начиная от суммы в 1000 рублей.

Какую инвестирования выбрать сейчас? В какие инструменты вложиться, чтобы не прогореть? И почему банковские депозиты перестают быть в тренде?

Секретами инвестирования для новичков поделились начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Виктор Бондарович и директор Уральского филиала ПАО Московская Биржа Максим Костылев.

Смотрите запись семинара об инвестициях с нуля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/776957" frameborder="0"></iframe> Семинар об инвестициях для новичков.В кризис резко увеличилось количество частных инвесторов, желающих заработать на фондовом рынке

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