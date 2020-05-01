Всегда с вами: в День весны и труда рассказываем о надежных людях стальной магистрали, которые сейчас на посту

Южно-Уральская железная дорога продолжает работать 24 часа 7 дней в неделю. И все благодаря своим сотрудникам, которые круглосуточно следят за безопасностью движения и здоровьем тех, кто эту безопасность обеспечивает, водят поезда и доставляют нужные нам грузы. И все так же улыбаются пассажирам, пусть мы этого и не видим под масками.

Познакомиться с теми, от кого зависит транспортное сообщение регионов и всей страны, можно в социальных сетях по хештегам #РЖД и #ВсегдасВами. А мы представляем пять героев, которым задали вопросы о работе и настроении в это непростое время.

Олег Бочкарев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Челябинск Южно-Уральской дирекции тяги

Олег Бочкарев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Челябинск Южно-Уральской дирекции тяги. Фото: Анатолий Шулепов

— Как проходит ваш рабочий день?

— Мы обеспечиваем грузовые и пассажирские перевозки. Максимально смена длится 12 часов. Работаем на направлениях из Челябинска на Карталы, Кропачево и Екатеринбург.

— Насколько изменились условия работы в период пандемии?

Условия работы не изменились, я бы сказал, они скорректированы с учетом обстановки — нам выдаются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Чтобы максимально исключить контакты локомотивных бригад из разных депо, в домах отдыха нас размещают на разных этажах, в буфетах и столовых для каждого депо определены свои зоны питания.

— Что помогает вам справляться со стрессом в это непростое время?

Мы понимаем всю сложность ситуации, поэтому не «раскисаем», сохраняем твердость духа, спокойствие. На железной дороге работают железные люди, у нас в любое время все в порядке. А что помогает? Поддержка семьи, коллег по работе и психологов.

Ольга Мидецкая, старший билетный кассир на железнодорожном транспорте билетных касс Челябинск производственного участка по оформлению проездных документов

Ольга Мидецкая, старший билетный кассир на железнодорожном транспорте билетных касс Челябинск производственного участка по оформлению проездных документов. Фото: Анатолий Шулепов

— Как проходит ваш рабочий день?

В течение смены выполняю свои обязанности, где главное — предоставление качественных услуг клиентам. Оформляю проездные и перевозочные документы разных категорий — полные, детские, билеты для организованных групп пассажиров. Также делаю возврат и переоформление проездных документов, предоставляю клиентам всю информацию, которая возникает в процессе оформления билетов.

Билетные кассы пункта продажи Челябинск работают круглосуточно, моя смена длится 12 часов.

— Насколько изменились условия работы в период пандемии?

Работа билетных касс организована непрерывно. Разработан противоэпидемиологический алгоритм, который мы строго соблюдаем. Ежедневно перед началом рабочего дня у билетных кассиров измеряется температура. Работники с любыми симптомами, указывающими на ухудшение состояния здоровья, до работы не допускаются.

В течение смены обслуживаем клиентов в медицинских масках и перчатках, обязательно используем антисептик.

Пассажиры продолжают обращаться в кассы, но реже оформляют новые поездки. Обращения пассажиров больше всего касаются условий возврата. Мы с коллегами стараемся максимально полно информировать пассажиров об этой процедуре.

— Что помогает вам справляться со стрессом в это непростое время?

— АО «ФПК» остается клиентоориентированной компанией, все так же остаются задачи по улучшению качества обслуживания.

Мы понимаем, что билетная касса — одно и первых мест, куда обращаются люди, когда у них возникают вопросы по поводу поездки. Многолетняя работа научила ставить интересы клиента выше своих личных. Профессионализм кассира — в желании помочь пассажиру в любой ситуации. Приходить на работу в хорошем настроении помогает хобби, возможность отвлечься. Это может быть все, что угодно, главное, чтобы благотворно влияло на эмоциональное состояние. Мы с семьей готовимся к 75-летию Победы — делаем работу на конкурс детского рисунка.

Вячеслав Страшников, оператор дефектоскопной тележки Челябинской дистанции пути

Вячеслав Страшников, оператор дефектоскопной тележки Челябинской дистанции пути. Фото: Анатолий Шулепов

— Как проходит ваш рабочий день?

— Обеспечиваем безопасность движения поездов — проводим диагностику пути с помощью ультразвуковой установки, выявляя возможные дефекты в рельсах.

— Насколько изменились условия работы в период пандемии?

— У нас всегда работа строится по графику, план составляется в начале года, мы и сейчас продолжаем его выполнять. Изменения касаются мер, которые введены против распространения эпидемии. Ежедневно, перед выходом на работу мы измеряем температуру, по прибытию на рабочее место еще раз осуществляем контроль показаний температуры тела, а затем по окончанию рабочего дня вновь измеряем температуру. Есть все необходимые средства индивидуальной защиты, выдаются антисептики.

— Что помогает вам справляться со стрессом в это непростое время?

— Какого-то напряжения не ощущаю, но считаю, что предосторожность не помешает. Радует, что мы работаем, что выходим на свежий воздух, а не сидим в четырех стенах. Например, дома с детьми-школьниками было бы больше стресса. Наши участки в основном находятся в 50-60 километрах от города, где нет большого скопления людей. А если работаем в городе или заходим в помещения, то применяем соответствующие средства.

Андрей Кокарев, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала Челябинск

Андрей Кокарев, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала Челябинск. Фото: Анатолий Шулепов

— Как проходит ваш рабочий день?

Дежурный обеспечивает бесперебойную работу вокзального комплекса. Смены проходят днем и ночью, причем ночью несешь всю ответственность за вокзал. Моя работа — это работа с людьми. Интересно, но в то же время сложно, мне кажется, сложнее чем с техникой.

— Насколько изменились условия работы в период пандемии?

— Принципиально ничего не изменилось — режим тот же, график тот же. Да, пассажиров сейчас стало меньше, и это радует. Значит, есть в людях сознательность, они соблюдают ограничительные меры. Те, у кого острая необходимость куда-то поехать, от поездок, не отказываются, но пассажиропоток, конечно, уменьшился. Многие подумают: раз пассажиров меньше, то и работы на вокзале меньше. Получается совсем наоборот. Ежедневно мы проводим термометрию работникам, оказываем необходимое содействие медикам, которые тестируют прибывающих пассажиров. Нужно контролировать проведение дезинфекционных мероприятий — на нашем вокзале с его огромными площадями уборка со специальными средствами проводится каждые 2 часа.

— Что помогает вам справляться со стрессом в это непростое время?

— Сейчас уже накапливается усталость от режима самоизоляции. Когда я не на работе, из дома стараюсь не выходить. Все мы уже от этого устали, но я считаю, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Поэтому давайте оставаться дома и чаще мыть руки. Тогда все это скорее закончится, мы вернемся к нормальной жизни, снова встретимся с близкими и друзьями.

Специалист сети «РЖД-Медицина», фельдшер здравпункта Ефремова Елизавета Альбертовна

Специалист сети «РЖД-Медицина», фельдшер здравпункта Ефремова Елизавета Альбертовна. Фото: Анатолий Шулепов

— Как проходит ваш рабочий день?

— Сегодня, как и раньше, мы проводим предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры (ПРМО) работникам локомотивных бригад, бригадам специального подвижного состава, водителям автотранспорта. В рабочие смены, которые длятся по 12 часов, мы осматриваем порядка 150 человек. Каждому работнику уделяется повышенное внимание. ПРМО — одна из главных составляющих медицинской безопасности движения поездов. Это особенно важно в условиях обострения эпидемиологической ситуации.

— Насколько изменились условия работы в период пандемии?

— Рабочие места медицинских работников кабинетов ПРМО оборудованы защитными перегородками для исключения воздушно-капельной передачи возбудителей инфекционных заболеваний от работников, проходящих предрейсовые медицинские осмотры, к медицинским работникам. Безопасность соблюдается и при передаче смен медицинским персоналом, исключается пересечение между медицинскими работниками разных смен. Технологические перерывы между сменами проводятся только для обеспечения санитарной обработки и дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха.

Изменился подход к проведению медицинских осмотров. Особое внимание уделяется сбору эпидемиологического анаменеза, от которого зависят дальнейшие действия медицинского работника.

Привычными стали и дозаторы с антисептиками для обработки рук. Они размещаются перед кабинетами, где проводится осмотр локомотивных бригад. При проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров медицинские работники проводят обязательную термометрию у всех работников локомотивных бригад бесконтактным термометром. При измерении артериального давления манжета тонометра накладывается на рубашку или одноразовую салфетку.

Персонал медицинских пунктов работает в защитных масках, перчатках и шапочках, благо средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств в достаточном количестве.

— Что помогает вам справляться со стрессом в это непростое время?

— Секреты всем известные: правильное питание, физические нагрузки и полноценный сон. Берегите себя, получайте удовольствие от работы и будьте оптимистом!

По материалам пресс-службы ЮУЖД.