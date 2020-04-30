Профсоюз педагогов Южного Урала: Первомай сильней заразы!

Южноуральские члены областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ присоединились к единой интернет-акции профсоюзов России под девизом «Солидарность сильнее заразы» со своим региональным флешмобом. Организаторы хотят привлечь внимание жителей Челябинской области к проблемам педагогов, вместе с детьми оказавшихся «на удаленке» и одновременно поддержать коллег и сограждан, уже второй месяц находящихся на самоизоляции.

Идея федеральной акции более чем серьезна: участники должны заострить внимание на серьезных вопросах работающих людей и выступить на разные, но связанные с занятостью темы: «Я работаю дистанционно», «Я продолжаю работать», «Я хочу снова работать». Кроме того, организаторы призывают вспомнить об истории первомайского праздника. Южноуральские педагоги, кроме того, пытаются поддержать еще и родителей своих подопечных. Так, на одном из видеороликов, присланных в адрес профсоюза, воспитатели челябинского детского сада №358 обещают: «Ваших детей вирусу не отдадим!»

— Несмотря ни на что, мы не унываем, а продолжаем работу с нашими воспитанниками, — поддерживают коллег в дошкольном отделении челябинской школы №24. — Мы уверены, что наша солидарность поможет справиться с любой проблемой!

Ну а члены челябинского горсовета профсоюзов и вовсе смонтировали настоящий, пусть и короткий клип из материалов с былых первомайских демонстраций.

— Флешмоб «Первомай сильнее заразы» — это способ и заявить о себе, и развеяться, и передать слова поддержки коллегам, родителям, всем южноуральцам, — говорит председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников. — Да и вдобавок, раз уж мы не можем выйти на традиционную демонстрацию 1 мая — значит, проведем ее в сети Интернет!