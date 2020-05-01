Последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 1 мая 2020 года: в городе появился свой «алиэкспресс» со скидками и акциями на товары

После Златоуста Магнитогорск остается вторым городом области по числу зараженных коронавирусом на раннее утро 1 мая.

— По данным оперативного штаба, в городе подтверждено 87 случаев коронавирусной инфекции. Тринадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Один мужчина, страдавший диабетом, умер, — говорят в администрации города.

За последние сутки в Магнитогорске диагноз «коронавирус» поставлен пяти жителям города. Самому юному пациенту всего 11 лет, самому возрастному из новеньких — 52 года.

Кроме того, инфекция расползается и по югу Челябинской области. Коронавирус впервые диагностирован в Агаповском районе. Здесь заразилась 59-летняя женщина. На днях даму отправили на рентген в районную больницу. Снимок показал воспаление легких. Это может быть признаком коронавируса — у больной взяли анализы на ковид. К сожалению, подозрения подтвердились. Женщина госпитализирована в Магнитогорске.

Кабинет рентгена районной больницы закрыли на карантин. Его работников отправили на самоизоляцию. Результаты анализов на ковид ждет еще одна пациентка из Агаповского района.

С эпидемией в эти дни в Магнитогорске борются не только врачи. Местные бизнесмены ищут способ спасти свой бизнес. Один из предпринимателей создал приложение для смартфонов под названием «Акционка», которое позволяет небольшим компаниям совершенно бесплатно создать свой собственный интернет-магазин — этакий AliExpress по-магнитогорски. Это поможет малому бизнесу остаться на плаву во время запрета прямых продаж. Да и для жителей выгодно и удобно: люди могут в один клик узнать об акциях и скидках на товары местных производителей.

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Между тем Магнитогорский металлургический комбинат помогает оказывать помощь местным детским садам, школам и интернатам. В интернаты завозят бесконтактные термометры, в детские сады — облучатели для обеззараживания воздуха. Школярам из малообеспеченных семей раздают в подарок планшеты и ноутбуки — их получат семь тысяч семей. Если в семье два или три школьника — каждому достанется свой. Причем, каждый планшет снабжен сим-картой, а ноутбук модемом для выхода в Интернет. Это необходимо для дистанционной учебы. Ноутбуки также получат более 500 молодых педагогов, но их компьютеры будут приписаны к школе.

В Магнитогорске продолжает работать горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (3519) 49-04-74. Звонить можно с 8.30 до 17.30.

Анастасия Соколова из Челябинска бегает на самоизоляции по 16 км. 00:00 00:00

Всего в Челябинской области на раннее утро 1 мая зарегистрировано 547 случаев COVID-19 (+ 48 новых подтвержденных диагнозов ко вчерашнему дню). 57 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остается 481 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 1 мая 2020 года.

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