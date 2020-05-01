Последние новости о коронавируса в Челябинске на 1 мая 2020 года: в больницы города поступают побывавшие в храмах на Пасху

В это мало кто верил, но все же это случилось. Диагноз «коронавирус» начали ставить людям, которые посещали ночные богослужение на Пасху. Очаг болезни выявлен в в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Челябинская митрополия просит прихожан, побывавших здесь на пасхальном богослужении в ночь на 19 апреля, уйти на карантин и не посещать другие храмы.

Среди священников и их близких болезнь проявилась у 16 человек. Кого-то, как митрополита Григория, лечат от пневмонии, другим поставлен диагноз «коронавирус». На больничной койке оказались пресс-секретарь Челябинской епархии и его беременная жена. Также стало известно, что на больничном три оператора телеканала ОТВ, которые вели прямую трансляцию богослужения из Свято-Симеоновского храма. У одного из них диагноз «коронавирус» подтвержден официально.

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— Прошу ваших молитв о скорейшем выздоровлении: митрополита Григория, протоиерея Владимира, протоиерея Олега, протоиерея Ярослава, иеромонаха Лаврентия, иерея Андрея, протодьякона Владимира, диакона Дионисия, Михаила, Илии, Татианы, Ольги, Алексия, Ольги, Юрия, Александра и всех, чьи имена ведает Сам Господь, — написал на своей личной странице в Facebook священник Челябинской и Миасской епархии Алексей Егоров Егоров. Он просит земляков молиться за тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.

Между тем коронавирус проник в закрытый Озерск. Здесь болезнь подтвердилась у двух военнослужащих, которые ездили в командировку в Подмосковье. В Златоусте опасный диагноз поставили месячному младенцу. Ребенок подхватил болезнь в результате контакта с больным, заразившимся в городской больнице №1. К счастью, болезнь проходит у малыша без симптомов, новорожденного лечат дома.

Медики области продолжают искать новые способы помощи заболевшим. Больным вот-вот начнут переливать плазму переболевших коронавирусом пациентов. Областная станция переливания крови приглашает доноров, победивших коронавирус, сдать кровь и помочь землякам, у которых развилась тяжелая форма болезни. На каких условиях будут принимать кровь, пока не сообщается. Заинтересованных просят звонить по телефону 8 (351) 232-78-88.

С 1 мая в Челябинске начнут работу садовые маршруты. Но власти города предупредили, что пассажиры обязаны соблюдать масочный режим. Без индивидуального средства защиты в салон не пустят.

Всего в Челябинской области на раннее утро 1 мая зарегистрировано 547 случаев COVID-19 (+ 48 новых подтвержденных диагнозов ко вчерашнему дню). 57 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остается 481 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 1 мая 2020 года.

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