Коронавирус в Челябинске, последние новости на 2 мая 2020 года: родители требуют закрыть школы

По числу зараженных Челябинск вышел на второе место после Златоуста, где очаг заражения выявили в больнице. В областном центре коронавирус подтвержден у 123 человек. В Златоусте больных уже больше двух сотен.

И все же город постепенно возвращается к нормальной жизни.

Первого мая на дороги Челябинска вышли садовые автобусы — первые смельчаки уже отправили на дачные участки общественным транспортом. Причем с комфортом. Автобусы заполнялись всего на 10-20%, хотя обычно их берут штурмом.

Власти Челябинска напоминают: в салоне нужно соблюдать социальную дистанцию и обязательно надевать защитную маску. Тогда риск заразиться коронавирусом меньше.

Однако главной новостью дня горожане считают заявление власти о продлении дистанционного обучения до конца мая.

Минобр России разрешил школам распустить детей после 15 числа. Но в Челябинской области школьники будут учиться до конца месяца.

— Младшие классы уйдут на каникулы 22-25 мая, так как учебный год у них традиционно заканчивается раньше. А среднее звено и десятые классы — 25-30 мая, — заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

В 9 и 11 классах в конце этого месяца начнется аттестация и подготовка к экзаменам в формате очных консультаций. Сами экзамены стартуют после 8 июня. Этот срок могут сдвинуть, если ситуация с коронавирусом осложнится.

Мнения горожан на этот счет разделились. Одни устали от дистанционки и мечтают забросить учебники куда подальше. Другие понимают, что пройти темы этого года все-таки нужно. Зимой ребята и так отстали из-за долгого карантина по гриппу. К тому же пока не ясно, какой будет в школах грядущая осень — а вдруг опять уходить на дистант?

Кстати, больше 1,5 тысяч семей на Южном Урале обучаются дома годами. Чем это выгодно и чем плохо, читайте в нашем материале.

На ранее утро 2 мая в Челябинской области подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19. Выписаны из больниц 66 южноуральцев, еще шестеро переведены на лечение в другие регионы России — по месту своей прописки. Скончались шесть пациентов с коронавирусом.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 2 мая 2020 года

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