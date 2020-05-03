Коронавирус в Челябинске, последние новости на 3 мая 2020 года: напуганные вахтовики молят эвакуировать их на родину

Несмотря на праздничные дни южноуральцев продолжают тестировать на коронавирус. Счет новых случаев заражения идет на десятки. На раннее утро 3 мая диагноз подтвержден у 643 человек, прирост за сутки — 65 свежих случаев. Погиб еще один человек — пенсионер из Ашинского района. Пациент страдал легочной недостаточностью, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались семь человек.

С угрозой заражения в эти дни столкнулись южноуральцы, находящиеся за пределами региона. Область готовит несколько спасательных операций.

Больше ста вахтовиков молят вернуть их на родину с месторождения «Газпрома» в Якутии. Крупная вспышка COVID-19 зафиксирована на Чаяндинском месторождении: здесь заболели более трех тысяч рабочих. Среди них есть челябинцы. Для зараженных экстренно строят госпиталь неподалеку от городка вахтовиков. Но уже ясно, что этого недостаточно. Люди боятся, что не получат должной помощи медиков, а болезнь перейдет в тяжелую форму.

— Мы не бросим земляков. Сейчас уточняем количество работающих там жителей Челябинской области, прорабатываем детали. Люди будут доставлены на территорию Челябинской области с соблюдением всех мер предосторожности и помещены в один из центров обсервации, — заявил глава региона Алексей Текслер.

Кроме того, в течение майских праздников домой вернется 71 турист из-за границы. Уже сегодня, 3 мая, поездом приедут 24 студента из Белоруссии. Следом за ними в аэропорт Кольцово прилетит самолет из Таиланда с 14 южноуральцами. Затем 4, 5, 6 мая ожидается возвращение еще 33 жителей Челябинской области из Таджикистана, Турции и Израиля. Студентов и туристов также отправят на двухнедельный карантин в обсерваторы. У всех возьмут анализы на ковид.

Тем временем в самом Челябинске волнения среди водителей скорой. Их не устроил размер доплат за перевозку ковидных больных. В мэрии города пояснили, что доплачивать будут не за полный месяц, а лишь с момента перевозки первого зараженного. Если это случилось под конец месяца, выплата будет маленькой. Кроме того, выплата будет зависеть от количества отработанных смен.

На фоне пандемии в регионе растет число безработных — их уже 38 тысяч. И поток заявлений в центры занятости растет. Напомним, всем безработным за март, апрель и июнь выплатят повышенное пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей и еще несколько тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 3 мая 2020 года.

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