Коронавирус в Челябинске, последние новости на 4 мая 2020 года: реальность страшнее фейков

Предпринятые меры все еще не дают ожидаемый результат. Количество зараженных в Челябинске и по всей области продолжает расти. Так, на раннее утро 4 мая известно о 697 зараженных.

Подавляющее большинство контактировали с больными. Народ не хочет соблюдать правила самоизоляции. Как только в городе наступают теплые дни — горожане выходят на улицу. На минувшей неделе индекс самоизоляции в регионе опускался до самых низких показателей в России.

Власти предупреждали: если заболевание будет распространяться чрезвычайно быстро, в регионе введут электронные пропуска. Все необходимое уже подготовлено. А пока на улицы выйдут дополнительные патрули. На время майских праздников их число увеличат почти в два раза. На въездах в областной центр будут также дежурить наряды ГИБДД.

— Если жители не проявляют ответственность, ее проявят работники полиции, которые работают без праздников и выходных, — пожурил земляков глава региона Алексей Текслер.

Кстати, полиция в эти дни контролирует и социальные сети. Житель Кусы оштрафован за лживый рассказ о новых случаях заражения в городе. Мужчина выдумал, что в Кусу из-за границы вернулись четверо туристов с коронавирусом. Автора поста тут же нашли и оштрафовали на 30 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Раньше штрафы за фейки выписывали поменьше, сейчас — по полной, насколько много разрешает закон. И все же чудиков это не вразумляет.

Цифровые пропуска в Челябинске: как будут работать и когда введут. Брифинг Виктора Мамина 00:00 00:00

Однако правда сегодня куда страшнее фейковых новостей. От коронавируса в регионе три дня подряд гибнут люди.

Последним скончался 57-летний медик из Брединского района, который мог заразиться при заборе анализов у больных. Мужчина думал, что подхватил простую простуду, так как первые тесты на COVID-19 болезнь не подтвердили. В больницу Магнитогорска медик попал в тяжелом состоянии, когда у него развилась двухсторонняя пневмония. За состоянием пациента следили врачи из Челябинска и Москвы, они давали свои рекомендации. Но спасти мужчину не удалось. Погибший стал первым медиком, умершим в регионе от коронавируса.

Вот такие тревожные новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 4 мая 2020 года. Берегите себя, оставайтесь дома.

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