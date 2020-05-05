«9 мая был первым выходным за всю войну»: изготовитель танка на Комсомольской площади рассказал, как работали на Победу

- Отцу сейчас 95 лет. Когда началась война не исполнилось еще и 16-ти. Рассказывал, что пережил голодомор в Украине, его родителей репрессировали, отправили в лагерь, а самого Ивана определили в детский дом. Потом училище, работа на машзаводе в Краматорске. С первого дня войны рабочий день сразу увеличили с 6 до 12 часов. Собирали снаряды и гранаты Ф-1. Город то и дело бомбили, - рассказывает отец Ивана Гавриловича Грабаря Сергей.

Страшная паника

Сергей Иванович вместе с сестрой Еленой давно кропотливо собирают все материалы, которые связаны с жизнью отцом.

В начале октября 41-го, когда немцы были уже в 100 километрах от Краматорска, работников завода отправили в Сталинград. Пешком. Отцу дали карточки на дневную норму: 400 граммов хлеба и два кусочка сахара. В день проходили километров по 30-40. Путь лежал по уже захваченной немцами территории. Приходилось прятаться, скрываться.

Не спать! Занять оборону!

В Сталинграде бригада собирала и ремонтировали танки Т-34. А 23 августа гитлеровцы высадили десант на аэродром в трех километрах от завода. Начали наступление. Заводчане были готовы к этому. Рабочие вырыли окопы. На троих давали одну винтовку, и пять патронов. Одни работают в цехе, другие – с оружием держат оборону вместе с военными подразделениями. Офицер постоянно кричал: «Не спать! Занять оборону! Немец напирает!».

Осенью Ивана Грабаря отправили на завод в Нижний Тагил. В дороге пришлось обменять на еду гимнастерку и брюки, которые ему выдали в ФЗО за хорошую учебу. Но поезд остановили по приказу тогдашнего директора ЧТЗ Исаака Зальцмана. Один из начальников завода прямо на перроне так и сказал: «Ребята, тут танки начинают делать, вы нужны, давайте сюда». Так и свела судьба Ивана Грабаря с Челябинским тракторным…

Последний танк Челябинский тракторный выпустил в 1946 году. Именно этот образец и установлен в Челябинске на Комсомольской площади. И это не Т-34, как многие полагают. На площади установлен ИС-3. И он имеет клеймо «50» (такие обозначения ставили бригадиры на готовые машины) – оно поставлено нашим героем - Иваном Гавриловичем Грабарем. Но это было уже после войны.

Бригада Грабаря собирала по 110-120 танков в месяц. Фото: предоставлено газетой «Челябинский трактор»

Два квадрата на человека

Рабочий, бригадир комсомольской бригады, начальник участка, замначальника цеха… Это трудовой путь Грабаря на Челябинском тракторном. А тогда в 42-ом на ЧТЗ, который в те годы носил другое название, полным ходом выполняли военный заказ. К январю на завод прибыли почти 30 тысяч работников со всех уголков страны, привезли сотни единиц нового оборудования с эвакуированных заводов. Работали даже две тысячи узбеков – на подсобных работах. Ходили в халатах.

- Отец вспоминает, что жилья всем не хватало. Расселяли рабочих по семьям, но большая часть ночевала прямо на заводских участках. Иван Гаврилович почти целый месяц «квартировался» в отделе кадров – спал на полу вместе с другими рабочими. Потом в «красном уголке» общежития на двухъярусных кроватях, в комнате 24 кв.м. жили 26 человек. Ботинки под голову, и на боковую. Утром умылся и на работу. И шпаны хватало. Отец как-то рассказывал, что пока умывался, у него «ушли» гимнастерка и брюки. Потом, как и все спал в одежде…

- Но жилищные условия тогда стояли не на первом месте. Уже на третий день после приезда в Челябинск всем поставили ультиматум – кто не выйдет на работу, будет лишен продовольственных карточек – рассказывает Сергей Иванович.

300 танков в месяц

В 1943 году тогда уже 18-летний Иван Грабарь был назначен бригадиром цеха. А годом ранее из цехов завода вышел первый знаменитый танк Т-34.

Завод в то время выпускал более 300 танков в месяц. С марта 1943-го в Челябинске формировалась легендарная 64 добровольческая танковая бригада. В ней должно было быть 65 танков. Экипажи танков обучали прямо на заводе, всего за шесть месяцев.

Спали в цехе

– Тогда на тракторном выпускали еще и тяжелый танк КВ, а с начала 1944 года начали изготавливать и еще один «тяжеловес» ИС-2 и самоходную установку (СУ-152), - поделился воспоминаниями с «Комсомольской правдой» - Челябинск» уже сам Иван Гаврилович. – Болты к самоходке прикручивали двухметровыми ключами. Вдвоем. Иначе никак. А затворы пушек и их работу проверяли тогда с помощью боевых снарядов. Несчастных случаев хватало. Снаряд весил 38 килограмм. Мы его вдвоем выбивали из ствола специальной деревянной штангой. А тут кто-то догадался к боевому снаряду приварить ручку. При проверке ручка с одной стороны оторвалась, решили ее снова приварить. Но снаряд взорвался. Многих покалечило…

Моя бригада работала на участке сдачи готовой продукции. Чтобы довести машину «до кондиции» - узлы ведь делались на разных участках, нужно было еще шесть-восемь часов. Наша бригада в 1944 сдавала по 110-120 танков в месяц. Практически каждый час по танку. За это меня наградили значком «Отличник танковой промышленности».

Выходных не было. Месяцами не выходили из цеха. Система отопления зимой? Все просто: ставили бочки и зажигали кокс, а когда и просто горючее. Загазованность страшная. В цехе рядом стоишь с человеком, разговариваешь в цехе, а человека не видно. Но никто не жаловался, все понимали, что это все для фронта, для победы.

Рядом с нами работали и совсем юные ребята, подростки. Мы забирали у них продовольственные карточки. Это нужно было. Иначе они сразу отоваривались и все махом съедали. А так мы сами выдавали эти карточки, и потому молодежь питалась правильно и регулярно…

На ЧТЗ собирали и самоходную установку (СУ-152). Фото: предоставлено газетой «Челябинский трактор»

Помню, как на завод как-то приехали генералы и хотели забраковать «34-ку» из-за незначительного дефекта: вибрации коробки передач. Тогда директор завода Исаак Зальцман сам сел за рычаги и проехал на танке три сотни километров. Машина прекрасно себя «чувствовала». Директор подписал все документы под свою ответственность.

9 мая 1945-го, когда объявили, что Победа, у нас был первый за всю войну выходной день. Смену отменили, всех отпустили по домам…

На ЧТЗ Иван Гаврилович проработал до 60 лет. Вышел на пенсию. Часто выступал перед школьниками, студентами. Сейчас принимает приглашения только, если здоровье позволит. Это 9 Мая ветеран встретит дома.

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