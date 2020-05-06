2020-05-06T09:03:25+03:00
Общество

Садоводы Южного Урала задолжали энергетикам 26 миллионов

«Уралэнергосбыт» начал работу с проблемными садовыми товариществами
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К началу дачного сезона-2020 у более чем 200 садовых товариществ Челябинской области зафиксированы серьезные долги за электроэнергию. Общая сумма долга составила почти 26 миллионов рублей. На первом месте — челябинские садоводы.

По данным пресс-службы гарантирующего поставщика электроэнергии — ООО «Уралэнергосбыт» — в черте Челябинска и пригородной зоне расположены несколько СНТ с миллионными долгами. Так, СНТ «Слава» задолжало за электроэнергию около 4 миллионов рублей, СНТ «Жилищник» — почти 3 миллиона рублей, СНТ «Тракторосад 1-2» и СНТ «Станкостроитель-2» — по полтора миллиона, «Малышево» — 1,285 миллиона, «Кировский» — 1,18 миллиона рублей. Также крупными неплательщикам оказались садовые товарищества «Мечел», «Градостроитель», «Курчатовец», «Любитель-2», «Любитель-3», «Луч», «Заря» и «Чайка».

У формирования задолженности две основные причины: неправильное распределение финансовых потоков внутри СНТ и неоплата электроэнергии участниками СНТ в срок. То есть многие участники садовых товариществ оставляют зимние платежи до весны, и даже внесенные садоводами деньги зачастую не доходят ресурсоснабжающих организаций.

Проблема с оплатой электроэнергии в садоводческих товариществах является системной. Несмотря на то, что юридический статус садовых участков не предполагает постоянного проживания, многие южноуральцы живут в садах круглый год, и, соответствен, потребляют электроэнергию. Системы отопления и водоснабжения в дачных домах автономны и потребляют много электричества. При этом оплата энергоресурса производится не в полном объеме. В среднем в зимнее время проблемные садовые товарищества оплачивают около 60 процентов электроэнергии. В результате к началу летнего сезона образуются огромные доги. В связи с этим «Уралэнергосбыт» просит членов садоводческих товариществ и председателей СНТ обратить внимание на долги и оплачивать электроэнергию своевременно. Это необходимо для бесперебойной работы отрасли.

— У многих потребителей действительно сложилось неправильное впечатление, что в период самоизоляции можно ни за что не платить, — комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Однако это не так. На эту проблему уже обратили внимание и главы муниципальных образований, и губернатор. Все продолжают потреблять услуги в прежнем или даже большем объеме, однако за счет каких средств должна поддерживаться вся инфраструктура энергоснабжения, процесс выработки и передачи электроэнергии? Это, к сожалению, многих потребителей не волнует. Хотя сохранение инфраструктуры ЖКХ и энергобезопасности сегодня важно, как никогда ранее: только представьте себе самоизоляцию без электричества! Поэтому мы призываем жителей области к сознательности и не устаем благодарить тех, кто относится к этому вопросу со всей ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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