Пашем и сеем. Эпидемия коронавируса не помешала на Южном Урале весенним полевым работам

В нынешнее время пандемии коронавируса и режима самоизоляции на особом контроле оперативного штаба, созданного по распоряжению губернатора Алексея Текслера, — мониторинг цен на основные продукты питания. Это — поручение главы региона. На Южном Урале работает 10 федеральных и семь региональных торговых сетей, или 1,5 тыс. сетевых магазинов. Кроме того, открыто 19,7 тыс. несетевых продмагов. Рис, гречка, консервы, сахар, хлеб, макароны — с 23 марта, когда был введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, власти отслеживают ценовые колебания по 32 видам продуктов.

— За это время гречневая крупа подорожала на 63% (с 48 до 77 руб. за кг). Рис подорожал на 23%, макароны — на 20%. На 41% вздорожала свинина, на 22% — говядина. Рыба мороженая стала дороже на 25%, на 29% — капуста, — говорит Сушков. — Но есть продукты, на которые цена упала. Например, на 27 — 29% подешевели хлеб и хлебобулочные изделия, стала дешевле мука на 35%.

Сгущенка подешевела на 30%, печенье — на 38%, лук — на 54% (с 96 до 47 руб. за кг). Незначительно, в пределах 10%, подешевели консервы, минералка, подсолнечное масло, яйцо, детское питание.

В регионе один из самых мощных перерабатывающих комплексов, объемы производимого гораздо выше потребностей. Регион производит в год 350 тыс. тонн — мы на третьем месте в стране. Хлеба и мясной продукции мы производим в двойном профиците. Около 80% макарон область поставляет в другие регионы. В режим самоизоляции Южный Урал вошел без систематических сбоев поставок, даже в дни ажиотажного спроса.

— По поручению губернатора Алексея Текслера сети обнулили торговые наценки на десять товаров. Отменены штрафы для поставщиков из-за нерегулярных поставок. По инициативе областного штаба подписан меморандум с рядом сетей по дезинфекции торговых залов не менее двух раз в день в санчасы с обработкой мебели, оборудования, дверных ручек, тележек для покупателей, кассовых аппаратов. Губернатор поручил областному минздраву обследовать работников торговых сетей на COVID-19. Мы стабилизировали работу торговых сетей. Никаких оснований для беспокойств, с учетом запасов на несколько месяцев на складах, нет.

О ПОСЕВНОЙ

Коронавирус не отменит посевной. Сегодня запас зерна в области более 1 млн тонн. При этом в распаханную землю ляжет 230 — 250 тыс. тонн — столько требуется региону. А на самообеспечение в расчете на год области нужно 700 тыс. тонн. Ждет своего часа запас масличных культур — более 37 тыс. тонн есть на складах.

— Мы приступили к посевной, в восьми районах идут полевые работы. Есть запас ГСМ. Увеличиваем по распоряжению губернатора посевные площади на 10 тыс. га; под зерновые — на 14 тыс. га, — говорит Сушков. — Увеличим посевы гречихи, пшеницы твердых сортов и овощей открытого грунта.

Кстати, на время посевной все полевые работники обеспечены индивидуальными средствами защиты — антисептиками и масками.

СОКРАЩЕНИЙ НЕ БУДЕТ

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу довести до аграриев на период посевной не менее чем 1 млрд рублей. В Челябинской области действует 16 видов господдержки. 95% получателей — фермеры и средние хозяйства, остальные — агрохолдинги. В министерстве сельского хозяйства принимают от аграриев документы на получение погектарных субсидий и до конца апреля уже начнут их выдавать. Уже обратилось за получением субсидии около тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы урожай вышел добрым, областные власти поддержат аграриев в сложное время.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Агропромышленный комплекс должен обеспечить продовольственную безопасность региона, поэтому сокращений расходов не будет, возможно перераспределение внутри уже работающей госпрограммы, — подчеркнул Алексей Текслер.