Зачем в Челябинске на газонах рисуют панно цветной щепкой

С того момента, как растаял снег, и до настоящего весеннего тепла, когда не боязно высаживать цветы, газоны в нашем городе напоминают картофельные поля. Черная комковатая земля в ожидании рассады выглядит неприглядно.

В Советском районе клумбы и газоны укрывают временными руко-творными композициями из цветной лиственной щепы. Природный материал окрашен в разные цвета, краситель — органический, плюс древесный материал обработан антисептиком. Садоводы, кстати, используют щепу хвойных пород деревьев как мульчу на грядках и под плодовыми деревьями — не вырастет сорняк, из почвы исчезнут насекомые-паразиты.

ОДНОЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ

Цветные картины появятся на больших и малых клумбах на театральной площади. Плюс на всех гостевых маршрутах.

— В период межсезонья цветники действительно похожи на картофельные поля. Чтобы такого не было, мы поначалу решили на время «рисовать» на земле панно из цветной мраморной крошки и щебня. Но от идеи отказались для экономии бюджета. Заменили мраморную крошку на окрашенную древесную щепу: этот материал в 10 раз дешевле исходных. Если изначально сумма контракта оценивалась в 2 млн 250 тыс. руб., то сейчас на эти же клумбы уйдет 237 тыс. руб. Немного упростили рисунки, ведь щепа разного размера и неоднородной фактуры, но общее впечатление не ухудшится, — говорит глава Советского района Владислав Макаров.

В мае щепку заменят цветочной рассадой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда земля прогреется, щепу заменят цветочной рассадой. Причем впервые за многие годы акцент будем сделан на многолетних культурах.

— Новые идеи мы согласовали с вице-мэром по городской среде Александром Егоровым и главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым, — говорит Владислав Макаров. — Многолетние сорта на клумбах смотрятся эффектнее. И бюджетные деньги экономятся. Раньше мы тратили на однолетние цветы порядка двух миллионов, сейчас сумма будет примерно такая же, но расходуем мы ее более рачительно. Этими растениями будем любоваться не один сезон. Возможно, проект будет комбинированным — и многолетние, и однолетние цветы, но преимущество отдадим первым. Будет и декорирование галькой, мраморной крошкой, но не в таких объемах, как предполагалось изначально. Будем учитывать позитивный опыт, перенимать лучшие практики.

Цветочная рассада на клумбах появится в середине мая, когда земля полностью прогреется.

ЗА РАСТЕНИЯМИ ОБЕЩАЮТ УХАЖИВАТЬ

В этом году в районе продолжится высадка деревьев-крупномеров за счет бюджета и силами благотворителей. В прошлом году на благотворительных акциях было высажено 300 деревьев. Впервые за долгие годы в бюджете заложены деньги на уход за растениями. Посадить дерево — полдела. Главное, чтобы они пустили корни, прижились.

Власти района просят жителей беречь красоту — не выкапывать растения и кустарники, не уносить декоративную щепу. Не стоит множить печальный зимний опыт, когда были электрические инсталляции, установленные во время фестиваля «Южно-Уральское сияние». Выкручивали лампочки, вырывали аккумуляторы и переключатели. И это в самом центре города! Дом не заканчивается порогом квартиры. Дом — это родной город.