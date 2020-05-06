Парад перенесли, но праздник состоится!

Карантин по коронавирусу перенес сроки праздничных событий в честь 75-летия Победы, но не отменить нашу гордость за страну и героев, задушивших фашизм. Как поздравят дорогих стариков в святой День Победы в Челябинской области? Все ли из них получили выплаты — федеральные и региональные? Ремонтируется ли жилье уважаемых ветеранов?

Об этом корреспондент «КП» — Челябинск» спросил губернатора Алексея Текслера.

— Для нас для всех День Победы — это священный праздник. В этом году мы его будем отмечать в необычном формате. Понятно, это вопросы требований безопасности. Первое: все, что касается памятных мероприятий, — акцент будет сделан на семейных, интерактивных форматах. Я считаю, это правильно, во многом соответствует духу Дня Победы. Я сам буду общаться с дедом по видеосвязи, мы это делаем регулярно. Второе: праздник уйдет в онлайн-режим. Мы обязательно сделаем афишу к таким акциям, чтобы можно было к ним присоединиться в день 9 Мая. Мы готовились и продолжаем готовиться к празднику, — сказал губернатор.

Московские и областные деньги выплачены всем

В апреле Пенсионным фондом региона из федерального бюджета были обеспечены выплаты: по 75 тысяч рублей — участникам войны, по 50 тысяч рублей — труженикам тыла. Эта работа, подчеркнул губернатор, завершена.

— Кроме того, произведены выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченные к 75-летию Победы, из регионального бюджета. Размер региональной выплаты составил 5 тысяч рублей, — заявил губернатор.

Единовременная денежная выплата из областного бюджета положена также бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто. На решение важной задачи региональная казна направила 7 млн 955 тыс. руб.

Ремонт жилья

Регион помогает фронтовикам материально с ремонтом жилья — капитальным и текущим. За счет областного бюджета к домам ветеранов протягивают сети газопровода и устанавливают внутридомовое газовое оборудование.

Эти меры поддержки положены одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, супружеским парам, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны.

Как пояснили в областном министерстве социальных отношений, на ремонт квартир в многоквартирных домах выделено от 15 до 40 тыс. рублей; на ремонт жилых домов — от 25 до 66 тыс. рублей. За деньги областного бюджета в дома фронтовиков тянут сети газопровода и устанавливают внутридомовое газовое оборудование. До 107 тыс руб. положено на капитальный ремонт жилья ветеранов. В 2020 году по всем этим направлениям помогут 495 ветеранам Великой Отечественной.

Когда возобновятся заезды в санатории

Из-за карантина по коронавирусу временно приостановлены оздоровительные программы для ветеранов в санаториях. В нынешнем году на поддержку здоровья фронтовиков и ветеранов труда в санаторно-курортных учреждениях предусмотрено 6 млн 882 тыс. рублей. Куплена 281 путевка в санаторий «Металлург».

После улучшения эпидемиологической ситуации все запланированные поездки ветеранов будут выполнены.

Губернатор подчеркнул, что в регионе завершается работа по вручению юбилейных медалей, а также именных поздравительных писем руководителя области.

Мы помни тех, кто ушел. В нынешнем году на установку и изготовление надгробий участникам войны выделено более 25 млн. руб. Будет установлено более 1,5 тыс. памятников.

Услышит мир спасенный

В Челябинской области стартовала несколько онлайн-проектов по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Среди них акция «Бессмертный полк онлайн», чтобы 9 мая истории о поколении победителей мог услышать весь мир, социально-патриотический проект «Стена Памяти», ежегодная акция «Вахта Памяти», «Свеча Памяти» и многие другие.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Как только мы снимем все ограничения по массовым мероприятиям, и Президент России об этом говорил, мы проведем парад здесь, в Челябинске, и во многих других городах. И, естественно, по главным улицам прошагает Бессмертный полк.