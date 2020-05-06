Общественным организациям Челябинской области обнулят налоги и помогут деньгами

Евгений Косовских за пределами Челябинской области известен как Доктор Женя. Его проект «Другая медицина» помогает бездомным. Евгений бродяг лечит, снабжает горячими бесплатными обедами.

Самоизолировались на теплотрассах

В пандемию COVID-19 доктор попросил бродяг изолироваться. Бездомные к словам Евгения прислушались, из теплотрасс не выходят. Но их же нужно кормить! А сейчас, в кризис, финансовый ручеек пожертвований иссяк. Денег нет не только на продукты — не на что купить для подопечных одноразовые маски. А сотрудникам общественной организации «Другая медицина» нечем платить зарплату. В швейно-трикотажной мастерской общественной организации «Рука об руку» шьют маски. Руководитель НКО Людмила Григорьева пообещала поставить Доктору Жене партию индивидуальных защитных средств. Но маленькой организации тоже трудно: нечем платить за аренду и услуги ЖКХ.

Евгений Косовских и Людмила Григорьева обратились за помощью к губернатору во время брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Помогут продуктами

— Благодарю за пошив масок фонд «Рука об руку». В дополнение к объемам, которые выполняет некоммерческое объединение, мы обеспечим масками не только организацию Евгения Косовских. Поручаю социальному блоку правительства посмотреть, каким еще некоммерческим организациям нужно помочь. Всю потребность мы закроем, — сказал губернатор.

Алексей Текслер пообещал Евгению Косовских помочь продуктовыми наборами через один из благотворительных фондов: «Вы, пожалуйста, сформируйте список потребностей».

Сотрудникам НКО выплатят пособия по безработице

В нынешние времена помощь социально-ориентированных некоммерческих организаций чрезвычайно важна. Потому губернатор пообещал сотрудникам выплаты федерального пособия по безработице с региональной доплатой общей суммой в 15 тыс. рублей.

— Если ваши сотрудники в эту программу не попадут, мы разработаем отдельную программу, которая позволила бы сохранить занятость, — сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о помощи в оплате аренды некоммерческих организаций социального толка, губернатор напомнил, что в этом году областной грантовый фонд поддержки НКО увеличен на порядок, до 100 млн руб.

— Если этих средств не хватает, давайте тем некоммерческим организациям, которые помогают в пандемию, мы такую помощь окажем, — добавил губернатор.

Кроме того, экономическому и социальному блокам правительства губернатор поручил проработать вопрос по обнулению ставки по упрощенной системе налогообложения для социально-ориентированных НКО, активно работающих в период пандемии.

Алексей Текслер предложил проработать вопрос организации общественных оплачиваемых работ социально-ориентированных НКО. Это решение властей обеспечит безработных временной занятостью.

— Я предлагают принять в социально-ориентированные НКО дополнительных людей. Оплачивать новые ставки будет областной бюджет. Также предлагаю организовать конкурс грантов для некоммерческих организаций, которые поддерживают во время пандемии уязвимые категории граждан и тех, кому требуется паллиативная помощь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы боремся с этой заразой всем миром. Наши медики, социальные работники, некоммерческие организации, правоохранители — масса людей помогает бороться с этой напастью. Спасибо неравнодушным за работу. Спасибо коллективам НКО, которые помогают нашим жителям в период пандемии.