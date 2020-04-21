Оставайтесь дома: ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Коронавирус сильно изменил нашу жизнь. Все вокруг твердят: оставайтесь дома. А зачем это нужно? Что можно и что нельзя делать во время режима самоизоляции? И когда это, наконец, закончится? Отвечаем на самые распространенные вопросы о мерах, принятых в Челябинской области для борьбы с пандемией.

Кто ты, самоизоляция?

На фоне соседних регионов Челябинская область в период пандемии смотрится совсем неплохо: по данным на 20 апреля в регионе отмечено 97 случаев заражения COVID-19, причем 35 человек уже выздоровели и выписаны домой. Для сравнения, в Свердловской области на 20 апреля зарегистрировали уже 141 заболевшего и констатировали одну смерть. В Тюменской области заболели 227 человек, двое умерли. В Башкортостане — 252 заболевших и 10 смертей.

Губернатор Алексей Текслер просит всех южноуральцев сохранять режим самоизоляции. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Чтобы минимизировать распространение коронавируса, в Челябинской области с 28 марта введен режим обязательной самоизоляции. 17 апреля губернатор Алексей Текслер продлил эту меры до конца месяца, 30 апреля. Это означает, что нужно все жители региона должны оставаться дома.

Покидать свои дома и квартиры можно только в случаях острой необходимости:

* за экстренной медицинской помощью;

*в случаях прямой угрозы жизни и здоровью (например, при пожаре);

* при следовании на работу или с работы домой (если вашу работу совсем никак нельзя выполнять в режиме «удаленки»;

* для обеспечения деятельности, которая не приостановлена (например, вы развозите товары первой необходимости к местам их реализации);

* если вы оказываете транспортные услуги или услуги доставки;

* идете в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку;

* выгуливаете домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

* выносите мусор до ближайшей контейнерной площадки.

Выходить на прогулку с ребенком в коляске, посещать любые спортплощадки, в том числе рядом с домом — нельзя.

Кроме того, все обязаны соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров друг от друга. Правило действует на улице, в общественных местах и транспорте, кроме легкового такси.

— Введенные ограничения считаю необходимыми и достаточными. Ориентиром для их отмены, полной или поэтапной, будет снижение количества новых случаев заражения как в столичном регионе, так и в нашей области», — подчеркнул Алексей Текслер.

Особо опасно нарушение самоизоляции для людей старшего поколения, так как у них болезнь, как правило, протекает тяжело. Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организованы бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам: 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

Какие документы нужны для передвижения по городу?

Тем, кто вынужден ходить на работу, никакие специальные документы о перемещении по городу в настоящее время не нужны. Работодатели обязаны лишь предоставить справки в свободной форме. Главное — чтобы там был отражен факт трудоустройства в организации, чья деятельность разрешена в период самоизоляции.

Сейчас в Челябинской области тестируют электронную систему выдачи спецпропусков для передвижения по городу. Решение о ее запуске будет принято после 19 апреля. В Москве и Московской области, где особенно много заболевших, эта система уже введена. Избежать таких мер мы можем, только соблюдая все предписанные правила.

Что работает в регионе?

Общественный транспорт продолжает работать, но в сокращенном режиме. Можно пользоваться такси.

Не работает большинство магазинов. Разрешено продавать только продукты питания, товары первой необходимости, зоотовары и некоторые другие виды продукции.

Кафе, рестораны и кулинарии работают только на доставку.

В Челябинской области закрыты парки, многие магазины, развлекательные центры и т.д.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Временно запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Закрыты развлекательные комплексы, кинотеатры, музеи, парки культуры и отдыха.

До 19 апреля многофункциональные центры принимали граждан только по предварительной записи, чтобы не допустить скопления людей. С 20 апреля это ограничение снято, но южноуральцам настоятельно рекомендуется при визите в МФЦ — как ни крути, общественное место! — надевать маски и перчатки.

До 1 июня приостановлена государственная регистрация заключения, а также расторжения браков. Заявления принимают в электронном виде.

Кладбища региона не закрыты, похороны разрешено проводить по сложившимся традициям. Но важно не допускать массового сбора людей, соблюдать все меры безопасности и отказаться от проведения поминок. Кроме того, власти просят жителей области по возможности воздержаться от посещения кладбищ, даже в Родительский день 28 апреля, и перенести традиционную уборку родных могил на более позднюю дату.

Можно ли поехать в другой город, в том числе в ЗАТО?

Жителям Челябинской области можно выехать на легковом автомобиле за город на дачу или в сад. Там нужно также соблюдать самоизоляцию. А вот выезд в другие города разрешен только в случаях острой необходимости.

Нарушителей самоизоляции останавливает на улицах полиция.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По решению губернатора Алексея Текслера, въезд-выезд в закрытые административно-территориальные образования Челябинской области ограничен. Это касается Озерска, Снежинска и Трехгорного. Ограничивается выезд граждан, которые там зарегистрированы, за исключением установленных целей передвижения. И, соответственно, ограничивается въезд в «запретки» не зарегистрированных там граждан. Лица, прибывающие туда по служебной необходимости, должны максимально ограничить нерабочие контакты.

— Мы должны обеспечить непрерывную, надежную и безопасную работу наших «атомных» городов и предприятий, которые там расположены. Это вопрос стратегической безопасности нашей страны, — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как работают медицинские организации?

Все больницы Челябинской области работают в особом режиме. Профилактические осмотры и диспансеризация временно приостановлены. Госпитализируют пациентов только в экстренных случаях. Плановая госпитализация в дневные стационары разрешается только по решению лечащего врача. Только он определит, что важнее: необходимость проведения операции или риски от нарушения самоизоляции. Оптики, стоматологии и ветеринарные клиники работают.

Ранее выданные путевки на санаторно-курортное лечение переносят на более поздний срок: курорты и базы отдыха по всей России закрыты в соответствии с указом президента.

Как сделать анализ на коронавирус?

Анализ на коронавирус назначают врачи в следующих случаях: если человек вернулся из-за границы и если он контактировал с такими людьми или с теми, у кого обнаружили инфекцию. Если вы попадаете в одну из этих категорий, вы обязаны сообщить о себе в Роспотребнадзор и минздрав по тел.: 8-351-240-15-16.

Кстати, по количеству проведенных исследований на коронавирусную инфекцию наш регион занимает восьмое место в стране. В Челябинской области проведено более 25 тысяч исследований. Сейчас принято решение тестировать не только полицейских и медиков, но и сотрудников супермаркетов, курьеров, работников интернатов для престарелых, детских домов, сотрудников ГУФСИН. В общем, всех, чья работа связана с людьми.

С 17 апреля введено правило 14-дневной изоляции в Челябинске для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это касается тех, кто прибыл железнодорожным транспортом. Если человек прибывает самолетом, его тестируют прямо в аэропорту.

Как оформить больничный лист?

Даже в период пандемии коронавирус никто, увы, не отменял другие болезни. Но при появлении признаков любого заболевания не нужно бежать в поликлинику: вызывайте врача на дом! Получить рецепт на лекарства и оформить листок нетрудоспособности сейчас можно дистанционно, без посещения поликлиники.

Южноуральцы, вернувшиеся из-за границы, а с прошлой недели — и ездившие в Москву и Московскую область и Санкт-Петербург, обязаны две недели соблюдать максимально жесткий карантин. Они также могут удаленно оформить электронный больничный на себя и проживающих с ними работающих граждан. Для этого надо подать заявление на сайте fss.ru (используется учетная запись на портале Госуслуг). К нему нужно приложить скан паспорта с отметкой о пересечении границы, проездные документы и сканы документов, подтверждающих совместные проживание с лицом, прибывшим из страны с зарегистрированными случаями коронавируса. Электронный лист нетрудоспособности оформляется на 14 дней.

В Челябинской области проведено уже более 25 тысяч тестов на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Готовы ли больницы к наплыву пострадавших?

Эпидемиологическая обстановка в России и мире остается сложной. Пик пандемии не пройден. Поэтому соблюдение режима самоизоляции — важный фактор сдерживания инфекции. Это дает возможность медикам контролировать очаги болезни и купировать их распространение.

В Челябинской области к 24 апреля будет готово около 2,5 тысячи коек на 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах. Это места для тяжелых пациентов, обеспеченные аппаратами ИВЛ и кислородом. Придется ли задействовать госпитальные базы, зависит от дисциплинированности граждан. Только находясь дома, можно защитить себя и своих близких.

Дошколята, школьники, студенты

Детские сады в Челябинской области функционируют в режиме дежурных групп и только для детей, чьи родители вынуждены ходить на работу. Школы, учреждения среднего профессионального образования и вузы работают в режиме дистанционного обучения.

Экзамены для выпускников 9 и 11 классов в этом году начнутся позже: 8 и 15 июня соответственно. Возможен повторный перенос ОГЭ и ЕГЭ в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Сроки вступительных экзаменов в вузы также будут перенесены на несколько недель.

Кому разрешено работать?

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней:

* организации, которые находятся в различных производственных и кооперационных цепочках с предприятиями непрерывного цикла и жизнеобеспечения;

* предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия и товаров первой необходимости;

* организации, оказывающие неотложные работы и услуги;

* предприятия атомной отрасли и ряд других;

*средства массовой информации;

* организации, которые обеспечивают качество жизни граждан: стоматологии, оптики, химчистки, парикмахерские, имеющие медицинскую лицензию салоны красоты, автомойки, автомастерские, а также мастерские по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, одежды, обуви и др.

Все предприятия и компании могут работать только при условии строгого соблюдения профилактических и санитарных мер. Это достаточно жесткие требования, включающие контроль температуры работников, санитарную обработку помещений, обеспечение социальной дистанции между сотрудниками, запрет на привлечение к работе людей, которым выписаны постановления об изоляции и т.д.

Оказание услуг населению (например, в парикмахерских) должно быть организовано на условиях предварительной записи, отсутствия скопления людей и соблюдения всех правил социальной дистанции. Работодатели несут полную ответственность за нарушение предъявляемых санитарных требований.

— По максимуму необходимо сохранять рабочие места и заработную плату работникам в соответствии с указом Президента РФ. Мы внимательно анализируем ситуацию на рынке труда. Продолжаем смягчать последствия кризисных явлений, — отметил Алексей Текслер.

Работа в этом направлении не прекращается ни на день: так, депутаты Законодательного собрания региона на прошлой неделе поддержали внесенные губернатором проекты законов об инвестиционном налоговом вычете и снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес.

Если работодатель вынуждает выходить на работу, которая сейчас под запретом, можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону (351) 237-08-32.

Если вы считаете, что на предприятии нарушают действующий режим, сообщайте на горячую линию министерства общественной безопасности Челябинской области по номеру (351) 264-25-85.

В общественных местах соблюдайте дистанцию 1,5 м.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как долго нам самоизолироваться?

Срок режима обязательной самоизоляции может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации. Безопасной считается отмена режима как минимум на 14-й день с последнего подтвержденного случая заражения, чтобы разорвать все цепочки передачи вируса. Ситуация во многом зависит от того, как жители региона соблюдают ограничительные меры.

Остановить гуляющего по улице человека могут любые официальные представители власти, которые имеют удостоверение. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности закононом предусмотрено предупреждение или штрафа для граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей. Уже есть первые судебные решения о взыскании.

Если нарушение изоляции повлечет заражение и смерть другого лица, последует уголовная ответственность.

На организации, которые работают вопреки распоряжению правительства, можно пожаловаться в Роспотребнадзор по федеральному номеру 8-800-555-49-43 и участковому уполномоченному полиции.

— Прошу всех продолжить сохранять режим самоизоляции. Это крайне важно, — напоминает Алексей Текслер.