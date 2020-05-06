В Челябинской области яровой сев набирает темпы

В праздничные дни на полях области работа не останавливается. В муниципальных районах начался сев яровых культур. На 6 мая аграрии посеяли 113 тысяч гектаров — это 7% от объема предстоящей работы. В том числе посеяно 72 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — 5% от плана. Масличных культур посеяно 24,7 тыс. га (12%), овощей (лука, моркови, свеклы) — 270 га (22%). Еще в хозяйствах высадили 850 гектаров картофеля (11% к плану).

В прошлом году на 6 мая было посеяно только 45 тыс. гектаров яровых культур. В этом году темпы полевых работ выше: хозяйства стараются использовать наступившее тепло и влагу, которая еще сохранилась от последних дождей, с пользой для будущих всходов.

В этом году зерновые культуры будут посеяны на площади 1 млн 427 тыс. гектаров, это на 19 тыс. гектаров больше прошлогоднего. Из них 903 тыс га полей будут засеяны пшеницей. Клин масличных культур займет 201 тыс. га. На 397 гектаров увеличатся площади под картофелем и овощами, они составят в сельхозорганизациям 8663 гектаров. Немного — на 11 тыс. гектаров — вырастет и кормовой клин, он составит 295 тыс. гектаров.

Распоряжением Губернатора Челябинской области создан штаб по координации работ по подготовке и организованному проведению весенних полевых работ. Для проведения посева область обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей на 100 %.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, активно идет и процесс обновления парка техники. В 2020 году объем областных субсидий на приобретение техники увеличен до 264 млн рублей. В 2019 году областные субсидии в объеме 200 млн. рублей позволили южноуральским аграриям приобрести техники на 2,4 млрд рублей, на 140 млн рублей больше, чем годом ранее.

Почти 50 единиц оборудования в этом году в посевной планируется задействовать в компании «СИТНО». К новому полевому сезону закуплено три новых универсальных трактора, манипулятор, две бороны, топливозаправщик, два современных посевных комплекса и два автомобиля для перевозки персонала. На предприятии также ждут еще пять новых зерноуборочных комбайнов.

Полные преимущества исправно работающей техники хлеборобы оценят на пашне. Ведь даже один день ее простоя весной грозит ощутимым недобором урожая осенью. Новая современная техника позволит грамотно расходовать семена, удобрения, экономить ГСМ, получать хорошую урожайность и качество готовой продукции, независимо от сюрпризов погоды.

— Третий год подряд компания продолжает укреплять свою техническую базу, — говорит директор «АГРО-СИТНО» Василий Ломакин. — Качественная бесперебойная работа техники, занятой на полях, — это одна из составляющих высоких урожаев, к тому же, современное оборудование облегчит нашим механизаторам многие процессы труда. В этом сезоне нам предстоит засеять более 24 тысяч гектаров, это на три тысячи больше, чем в прошлом году. Будем выращивать пшеницу, ячмень, горох, планируем ввести в севооборот лен масличный.

Посевная — мероприятие дорогостоящее. Поэтому до 1 июня по поручению Губернатора Челябинской области южноуральским аграриям планируется выплатить субсидии в объеме 1 млрд 055 млн рублей, это 41% от годового объема господдержки. На 1 мая аграриям направлено более половины этих средств — 594,2 млн рублей.

Для пополнения оборотных средств предприятия активно пользуются и льготными кредитами. Льготное кредитование действует по постановлению Правительства РФ, кредиты выдаются по ставке до 5% годовых, а субсидии из федерального бюджета напрямую направляются уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов. Основные направления кредитования — на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники, ветеринарных препаратов, кормов и т.д. На 27 апреля согласованы и одобрены 233 заявки сельхозтоваропроизводителей на получение краткосрочных кредитов на сумму 7,7 млрд рублей, это на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

По информации пресс-центра Минсельхоза Челябинской области.