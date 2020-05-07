Женский хоккей — идейный: руководители челябинского «Трактора» хотят вернуть девчат в большой спорт

В Челябинске нужна женская хоккейная команда. Об этом заявил генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

— По сравнению с мужским хоккеем, в женском значительно меньше соперников при сравнительно небольших затратах. Главное — женский хоккей — олимпийский вид спорта. Как минимум, можно иметь одну или несколько участниц Игр. Как максимум — олимпийские медали, — сказал Савин.

СРАЗУ В СЛЕЗЫ

На самом деле женский хоккей на Южном Урале никуда и не пропадал. Просто существовал с переменным успехом. В разные годы выступали такие «девчачьи» клубы, как «Казак Уральский», коркинский «Факел», «Челябинские волчицы», «Белые медведицы», «Магнитогорские ведьмы», другие команды. По две-три южноуральских хоккеистки каждый год стабильно приглашались в сборные.

На Олимпийских играх в Сочи выступали Александра Вафина и Екатерина Лебедева, которые сейчас выступают за уфимский клуб «Агидель», а также вратарь Анна Виноградова — она уже завершила карьеру.

Сейчас, пожалуй, самая показательная команда — это женская юношеская команда «Первомайские львицы» из города Коркино и поселка Первомайский. Помогают спонсоры. В прошлом году 13-16-летние девчата выиграли главный всероссийский детско-юношеский турнир «Золотая шайба».

Егор Стафеев — отец 13-летней Софии, защитницы команды, считает, что женский хоккей самый идейный.

— Девчата приходят в хоккей лет в 10-12. Кто из фигурного катания, кто из других видов спорта. Тренируются. Их приглашают в профессиональные клубы. Потом занимаются семьей, и снова возвращаются в хоккей. Получают по 30 тыс. рублей в месяц. Не чета тому, какие зарплаты сейчас в профессиональных мужских командах. Нет скаутов, хоккейных агентов. Кто будет «возиться» с такими копейками? Девчонкам форму дали, обедом накормили и уже хорошо. Это, почти, как в советское время. В этом и идейность женского хоккея, — с улыбкой говорит Егор Стафеев.

Папа юной хоккеистки всячески помогает тренеру, выезжает на соревнования.

— Женский хоккей отличается от мужского. Девчата не понимают, когда на них тренер орет, гаркает. Сразу в слезы. Или просто замыкаются в себе. Здесь особый подход и особый тренер нужен. Как говорят на профессиональном жаргоне — «не перегретый», но со стальными нервами… Если создавать женскую команду, то роль тренера здесь едва ли не главная. А еще родители. Мама и папа для девочек тоже большие авторитеты, — говорит Егор Стафеев.

После того, как в прошлом году команда выиграла «Золотую шайбу» из команды сразу переманили в другие команды почти всех девчат старшего возраста. Никаких крупных турниров среди женских команд в Челябинской области не проходит. Коркинцы для того, чтобы иметь какой-то соревновательный опыт, играют за команды Пермского края, сборную Урала, за другие клубы, занимая на турнирах первые и призовые места.

НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ ЦЕПОЧКУ

Комментируя слова гендиректора «Трактора» Ивана Савина, один из бывших тренеров женского хоккейного клуба «Челябинские волчицы» Александр Роднов отметил, что здесь нужно создавать и возрождать всю спортивную инфраструктуру.

— Недавно я был на мастер-классе по женскому хоккею в Магнитогорске. Там на лед вышли человек 70. Самой старшей — 55 лет. Если создавать цельный клуб, то здесь сразу нужно выстраивать цепочку — детская, любительская и профессиональная команды. Кстати, на днях на базе хоккейного центра Никиты Нестерова будет создана женская хоккейная команда «Ника». С этого сезона федерация хоккея Челябинской области также планирует провести чемпионат региона среди женских команд. Четыре-пять клубов вполне можно заявить. А еще есть Любительская женская лига, созданная по инициативе президента России, но в ней челябинские команды не выступают, — отметил Александр Роднов.

Иван Савин заметил, что из-за пандемии коронавируса не исключен вариант подготовки команды к чемпионату, не выезжая из Челябинска. Напомним, ранее ХК «Трактор» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с Анваром Гатиятулиным, который два года назад перешел на тренерскую должность в питерский СКА и сейчас вернулся на родину в Челябинск.

КСТАТИ

На программной пресс-конференции генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин рассказал, что цель клуба — стабильные лидирующие позиции. Плюс — важна прозрачность расходования средств.

Сейчас важнейший вопрос — развитие инфраструктуры, создание академии «Трактор», завязанной на региональном центре олимпийской подготовки.

Общий зарплатный бюджет в клубе не должен превышать 900 млн рублей. Для этого клуб должен научиться и хорошо зарабатывать, в том числе, на продаже-обмене игроков и спонсорских контрактах.

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