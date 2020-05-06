2020-05-06T17:46:28+03:00
Общество

День Победы в песнях: южноуральцев приглашают на праздничный онлайн-концерт

Трансляцию музыкального марафона можно послушать на Радио «Комсомольская правда» и посмотреть на сайте «КП-Челябинск»
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Накануне праздника Великой Победы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» стартует онлайн-концерт песен военных лет.

В концерте, посвященном 75-летию окончания Великой Отечественной войны, примут участие солисты Челябинской государственной филармонии.

Музыканты будут выступать в студии звукозаписи AleksSounD, а вы сможете подпевать солистам знакомые с детства песни, не выходя из дома. Песни, знаменовавшие победу и счастье мирного времени, отразившие многообразие чувств людей, живших, любящих, верящих и надеющихся в годы войны.

«Огонек», «До свидания, мальчики», «Давай закурим», «Журавли», «В городском саду», «Песенка военных корреспондентов»… Эти и многие другие известные любимые песни, звучавшие с первого дня войны и до праздничного победного салюта, вошли в программу концерта. Их исполнят лауреаты международных конкурсов, вокалисты Рустам Зайченко, Святослав Хазов, Екатерина Берсенева, Юлия Семенова, Борис Цыпышев, Ольга Печерских, заслуженная артистка РФ Алина Анищенко, неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура» Елена Никитина, художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир Ошеров, народный артист России Дмитрий Назаров (Москва).

Начало трансляции 8 мая в 17.00.

Слушайте онлайн трансляцию выступления участников концерта ко Дню Победы на Радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте) и в группах в социальных сетях — ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Youtube. Трансляцию будет вести также сайт chel.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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