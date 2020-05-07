Коронавирус в Челябинске, последние новости на 7 мая 2020 года: более сотни врачей заразились, спасут ли маски и перчатки

Город готовится постепенно выходить из карантина. Могут ли в Челябинске ввести обязательное ношение перчаток?

Коронавирус. Статистика на 6 мая 00:00 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что такая мера была бы разумной. Ведь коронавирусом можно заразиться не только воздушно-капельным путем, но и почесав нос или глаза грязными руками.

— Если вы находитесь в общественном месте, есть смысл надевать и медицинские перчатки тоже. С точки зрения нормативной истории, мы подумаем об этом позже, — заявил глава региона.

По всей видимости, это станет дополнением ко введенному накануне масочному режиму. Теперь в магазинах и транспорте необходимо носить маску или респиратор. Обязательным ношение средств защиты в общественных местах станет с 12 мая.

На ранее утро 7 мая в Челябинской области коронавирусом заразились 106 медицинских работников, из них 17 человек — это врачи. В Златоусте, где нашли больничный очаг инфекции, ковид подхватили 13 медиков. Есть и первая жертва среди людей в белых халатах. От коронавируса погиб врач из Брединского района. Власти выделят его семье материальную помощь в размере 200 тыс. рублей.

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В Челябинской области ждут вахтовиков, которые застряли в Якутии из-за COVID-19. На Чаяндинском нефтеконденсантном месторождении, где произошла вспышка коронавируса, находятся 199 южноуральцев. Самолет с рабочими должен прилететь 9 мая, но власти готовы вернуть земляков раньше. Возможно, уже 7 мая. Число зараженных вахтовиков из Челябинской области уточняется.

Несмотря на рост заболеваемости, многие челябинцы игнорируют режим самоизоляции. За нарушение режима уже наказали более тысячи жителей Южного Урала. Полиция составила 1200 административных протоколов. Только в Челябинске с начала месяца успели оформить более пятисот протоколов. Всего за майские выходные проверили 15 тыс. пешеходов и водителей.

До сих пор неизвестно, что же будет с ЕГЭ. В Челябинской области могут отменить выпускные экзамены для девятиклассников (ОГЭ), а ЕГЭ, скорее всего, перенесут на июль или даже на август. Из-за этого начало года в университетах может сдвинуться на октябрь.

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