Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 мая 2020 года: город занял третье место по числу зараженных

Статистику заболеваемости пополняют новые зараженные. По данным оперативного штаба, общее число зараженных коронавирусом в Магнитогорске составляет 170 человек. Город уверенно держится в тройке лидеров Челябинской области по количеству инфицированных. Больше только в Челябинске (217) и Златоусте (278). Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске.

Коронавирус. Статистика на 6 мая 00:00 00:00

Когда закончится карантин, жителям Магнитогорска нужно быть предельно аккуратными, чтобы не пошла вторая волна заражений. Для профилактики подобного сценария в Челябинской области ввели масочный режим, до 11 мая он носит рекомендательный характер, а вот с 12 мая станет обязательным.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, что маски и респираторы придется носить в магазинах, аптеках, больницах, в общественном транспорте и такси, а на улице можно ходить без средств защиты. Маски, произведенные на Южном Урале, будут стоить около 15 рублей.

Введение масочного режима кажется разумным на фоне новости о тысячи нарушителях режима самоизоляции. Полицейские Челябинской области уже составили 1200 административных протоколов на жителей региона, которые пренебрегали мерами предосторожности в майские праздники.

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Темпы распространения инфекции снижаются, но заболевших регистрируют каждый день, среди них немало врачей.

По словам главы региона Алексея Текслера, коронавирусом в Челябинской области заразились 106 медиков, из них семнадцать — врачи. К сожалению, среди медиков есть погибший. Жертвой коронавирусной инфекции стал 57-летний медицинский работник из Брединского района, который попал в больницу Магнитогорска с двусторонней пневмоний. Семье погибшего власти выплатят материальную помощь в размере 200 тыс. рублей.

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