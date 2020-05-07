Белые металлурги вручили детям ноутбуки для учебы

В новых условиях карантина все школьники и студенты страны с марта пересели за online-парты. Но, как оказалось, дистанционное обучение доступно не всем: просто не у каждого ученика есть техника для учебы «на удаленке».

По всей стране стартовала акция «Помоги учиться дома», организованная министерством просвещения РФ и Единой Россией для обеспечения нуждающихся школьников ноутбуками и компьютерами. Программу поддержал и председатель совета директоров Группы ЧТПЗ, депутат Законодательного Собрания Александр Федоров. По его инициативе ноутбуки многодетным и малообеспеченным семьям Ленинского района вручил управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов.

— В сложившейся ситуации, когда все школьное образование переведено в режим онлайн, такая оперативная адресная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации очень важна. Это даст возможность каждому ребенку получать знания в полном объеме и всегда быть на связи с учителями, — комментирует Евгений Губанов.

Юлия Дюльдина воспитывает одна троих детей, лишних средств на покупку нового компьютера в семье нет. Узнав о новой программе «Помоги учиться дома», женщина отправила заявку и была сильно удивлена, когда практически сразу ей позвонили с трубопрокатного завода и предложили привезти детям долгожданный подарок. Ноутбук от Группы ЧТПЗ, в числе других, получила и семья Кириловых. В семье пятеро детей, трое — школьники. Один компьютер делят на всех. Порой уроки приходится делать до полуночи, поэтому, признаются Кирилловы, подарок поможет успеваемости ребят!

Поддержка тех, кто особенно нуждается в помощи — один из главных принципов социальной политики Группы ЧТПЗ. Акционеры компании на постоянной основе ведут масштабную благотворительную деятельность. Александр Федоров на протяжении многих лет поддерживает школы, детские дома и дома ребенка. Кроме этого, Группа ЧТПЗ внесла средства на благотворительный счет областного Союза промышленников и предпринимателей. По инициативе Александра Федорова эти деньги были направлены на приобретение транспортировочного бокса и современного дистанционного тепловизора для областной клинической больницы № 2 в Ленинском районе Челябинска.

Крупные предприятия принимают активное участие в борьбе с болезнью, направляя финансовые средства и гуманитарную помощь для поддержки общества в сложной ситуации, что позволяет смягчить неблагоприятные экономические последствия и улучшить эпидемиологическую обстановку в регионе.