«А когда границы откроют?»: челябинские туристы рвутся на отдых, несмотря на коронавирус

Отпускной сезон все ближе, а что делать с путевками и бронированием до сих пор неясно. Закрытие границ, отмена рейсов и карантин больно ударили и по самому турбизнесу, который так же находится в состоянии неопределенности. В Челябинске спрос на туры упал, но не исчез. Изучаем, что сейчас происходит в сфере туризма, на какое время бронируют путевки и стоит ли сейчас планировать отпуск.

ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ЗИМУ

Одно из туристических агентств в Челябинске до сих пор продолжает продавать путевки.

— Сейчас, конечно, клиентов меньше, но активно бронируют на зиму, на осень тоже есть заказы, — сообщили в агентстве горячих туров.

Большинство фирм все-таки полностью приостановили работу.

— Мы не можем бронировать путевки, из-за режима самоизоляции просто нечего предложить. Да и желающих сейчас нет из-за непонятной ситуации в мире, — говорит эксперт по туризму Анна Турбачева.

В турагенствах журналисту КП-Челябинск рассказали, что люди звонят и спрашивают, когда же выпустят за границу. Но никто не может предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом, поэтому турфирмы не могут продавать путевки за рубеж.

— Мы бы рады продавать, но неизвестно, когда откроют границы другие государства и когда туда полетят самолеты. Для внутреннего туризма на данный момент точка «Х» — это 1 июня 2020. И более того, эта дата неточная, все зависит от ситуации в России. В связи с этим спрос на поездки упал до нуля, — добавляют в одной из турфирм.

— Эта неизвестность сильно тормозит все процессы. Никто не знает, когда же закончится эпидемия и сможем ли мы отправить клиентов на отдых хотя бы в середине лета, — добавляет директор другой турфирмы.

— Было много заявок по раннему бронированию, от них люди отказываются. Туры, забронированные на сентябрь, пока что сохраняются, — рассказал администратор туристического агентства в Челябинске.

— За апрель не продано ни одной путевки. Нам звонят люди, спрашивают, когда «за границу» откроют, интересуются разными направлениями, но в основном это море, конечно же, Турция, Египет. Может, когда разрешат внутренний туризм, люди поедут на то же Черное море в Сочи, Адлер и т.д, — поделился директор туристической компании.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ РАСЦВЕТЕТ

Эксперты считают, что в первое время после снятия ограничений россияне предпочтут отечественные курорты.

— Спрос на внутренний туризм вырастет в разы. На него уже сейчас делают ставку крупные туроператоры, — рассказал администратор челябинской турфирмы.

— Сейчас приостановлена работа санаториев, отелей, музеев и экскурсионных объектов, передвижения с целью путешествия до 1 июня 2020 года, что будет дальше — трудно предположить, — рассказал директор туристической компании «Одиссея» Адисон Хакназаров. — Мы не можем организовывать экскурсии и туры выходного дня и предлагать путешествия по России и тем более за рубеж. Но мы планируем свою работу после снятия ограничений, изучаем новые направления для путешествий, на связи со своими партнерами из других регионов.

— В конце мая у нас заканчиваются нерабочие дни, на послабления ограничений рассчитывать не приходится. Вы можете представить, чтобы я сейчас набрал группу из туристов в 30-50 человек и устроил экскурсию по Челябинской области? Вот и я не могу представить, — поделился директор туристического агентства.

ЧТО БУДЕТ С ТУРБИЗНЕСОМ?

Много людей, занятых в авиаперевозках и продаже туров, могут потерять работу. Если самолеты продолжают летать по России, то отдыхать сейчас точно никто не едет, из-за чего сотрудники туристических агентств оказались в зоне риска.

— Компании однозначно не все переживут, думаю существенная часть менеджеров уволятся, так как нам не на что жить в принципе, поступлений и прибыли нет никакой, — переживает Анна Турбачева.

Эксперт в сфере туризма Олег Ежков считает, что крупные авиакомпании точно выживут, им на помощь придет государство, а вот получат ли малые фирмы помощь, остается под вопросом. Тем не менее, для них еще не все потеряно.

— Международные рейсы встали, но внутренние до сих пор летают. Из Челябинска сегодня спокойно можно прилететь в Самару или еще куда-нибудь, — объясняет Олег Ежков.

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