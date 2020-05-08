Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 мая 2020 года: в аптеки города завезли маски «сделай сам» по 2,5 рубля

По данным оперативного штаба, на раннее утро 8 мая в Магнитогорске подтверждены 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город все так же находится на третьем месте по количеству заболевших после Челябинска и Златоуста.

Увы, но именно здесь погиб еще один пациент. В городской больнице скончалась женщина 67-ми лет. До заражения у нее были проблемы с сердцем. Сердечная недостаточность осложнила болезнь. Медики не смогли спасти пенсионерку.

Ранее в Магнитогорске умер 51-летний мужчина, страдавший сахарным диабетом и гипертонией (при коронавирусе это практически приговор). И 57-летний медик из Брединского района. Первые тесты не показали коронавирус, доктор лечился дома и упустил драгоценное время — в больницу медик попал уже с пневмонией.

Всего по области вирус унес девять жизней.

По городу ходят патрули полиции и Росгвардии. Фото: пресс-служба мэрии.

На время майских праздников в Магнитогорске усилила контроль полиция. На улицы вышли дополнительные патрули. Каждые сутки на горожан составляют десятки протоколов.

— Вместе с полицией в рейды выходят специалисты отдела по делам несовершеннолетних. Они беседуют с подростками, которые гуляют одни. А еще с матерями, которые несмотря на запрет выводят погулять маленьких деток, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

На улицах гуляет много подростков - с ними силовики проводят профилактические беседы. Фото: пресс-служба мэрии.

Пока штрафы грозят только тем, кто нарушает предписание Роспотребнадзора о принудительной самоизоляции дома. Остальным разъясняют правила поведения в пандемию. Правда, уже на следующей неделе поводов выписать штраф станет больше.

Со вторника, 12 мая, в Челябинской области вводится масочный режим. В любом общественном месте: в транспорте, в магазине, в организациях, — граждан обяжут носить защитные маски. А масок в городе не хватает.

Журналисты Магсити74 провели рейд по местным аптекам. В большинстве масок нет. И когда будут, фармацевты не знают. Горожанам советуют мастерить маски из бинтов и марли. Маски нашлись в государственных аптеках города — по 50 рублей за штуку. Здесь же нашим коллегам предложили рулон нетканого материала за 125 рублей. В комплекте с тканью идет специальная выкройка для изготовления масок. Одного рулона хватает на 50 штук. Это значит, что каждая маска обойдется счастливому обладателю в 2,5 рубля — дешево и сердито.

Несмотря на особый режим город готовится к Дню Победы. Парад, салют все же перенесли, но полным ходом идет украшение улиц.

Между тем после праздников городской военкомат возобновит призыв в армию. В этом году для новобранцев будет особое нововведение — за неделю до явки на призывной пункт у них возьмут анализы на COVID-19.

Таковы последние новости о коронавируса на раннее утро 8 мая 2020 года в Магнитогорске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вышел без маски — штраф 500$: коронавирус «закрыл» жену челябинского футболиста в Нью-Йорке

Павел Крыжевских и его супруга Светлана рассказали о самоизоляции на разных концах планеты (подробнее)

Оставайтесь дома: ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Все, что вы хотели знать о режиме самоизоляции в Челябинской области (подробнее)

Коронавирус оставил без сена добрых лошадок в Челябинской области

Центры иппотерапии просят помощи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru