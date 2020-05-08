2020-05-08T05:28:20+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 мая 2020 года: в аптеки города завезли маски «сделай сам» по 2,5 рубля

Вот что известно о коронавирусе в Магнитогорске на 8 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В большинстве аптек масок нет - фармацевты предлагают брать бинт и марлю.В большинстве аптек масок нет - фармацевты предлагают брать бинт и марлю.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, на раннее утро 8 мая в Магнитогорске подтверждены 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город все так же находится на третьем месте по количеству заболевших после Челябинска и Златоуста.

Увы, но именно здесь погиб еще один пациент. В городской больнице скончалась женщина 67-ми лет. До заражения у нее были проблемы с сердцем. Сердечная недостаточность осложнила болезнь. Медики не смогли спасти пенсионерку.

Ранее в Магнитогорске умер 51-летний мужчина, страдавший сахарным диабетом и гипертонией (при коронавирусе это практически приговор). И 57-летний медик из Брединского района. Первые тесты не показали коронавирус, доктор лечился дома и упустил драгоценное время — в больницу медик попал уже с пневмонией.

Всего по области вирус унес девять жизней.

По городу ходят патрули полиции и Росгвардии. Фото: пресс-служба мэрии.

По городу ходят патрули полиции и Росгвардии. Фото: пресс-служба мэрии.

На время майских праздников в Магнитогорске усилила контроль полиция. На улицы вышли дополнительные патрули. Каждые сутки на горожан составляют десятки протоколов.

— Вместе с полицией в рейды выходят специалисты отдела по делам несовершеннолетних. Они беседуют с подростками, которые гуляют одни. А еще с матерями, которые несмотря на запрет выводят погулять маленьких деток, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

На улицах гуляет много подростков - с ними силовики проводят профилактические беседы. Фото: пресс-служба мэрии.

На улицах гуляет много подростков - с ними силовики проводят профилактические беседы. Фото: пресс-служба мэрии.

Пока штрафы грозят только тем, кто нарушает предписание Роспотребнадзора о принудительной самоизоляции дома. Остальным разъясняют правила поведения в пандемию. Правда, уже на следующей неделе поводов выписать штраф станет больше.

Со вторника, 12 мая, в Челябинской области вводится масочный режим. В любом общественном месте: в транспорте, в магазине, в организациях, — граждан обяжут носить защитные маски. А масок в городе не хватает.

Журналисты Магсити74 провели рейд по местным аптекам. В большинстве масок нет. И когда будут, фармацевты не знают. Горожанам советуют мастерить маски из бинтов и марли. Маски нашлись в государственных аптеках города — по 50 рублей за штуку. Здесь же нашим коллегам предложили рулон нетканого материала за 125 рублей. В комплекте с тканью идет специальная выкройка для изготовления масок. Одного рулона хватает на 50 штук. Это значит, что каждая маска обойдется счастливому обладателю в 2,5 рубля — дешево и сердито.

Несмотря на особый режим город готовится к Дню Победы. Парад, салют все же перенесли, но полным ходом идет украшение улиц.

Между тем после праздников городской военкомат возобновит призыв в армию. В этом году для новобранцев будет особое нововведение — за неделю до явки на призывной пункт у них возьмут анализы на COVID-19.

Таковы последние новости о коронавируса на раннее утро 8 мая 2020 года в Магнитогорске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вышел без маски — штраф 500$: коронавирус «закрыл» жену челябинского футболиста в Нью-Йорке

Павел Крыжевских и его супруга Светлана рассказали о самоизоляции на разных концах планеты (подробнее)

Оставайтесь дома: ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Все, что вы хотели знать о режиме самоизоляции в Челябинской области (подробнее)

Коронавирус оставил без сена добрых лошадок в Челябинской области

Центры иппотерапии просят помощи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В Челябинске врачи рассказали, как везли вахтовиков из Якутии, где вспыхнул коронавирус
Сезон открыт: две челябинки стали загорать прямо во дворе жилого дома
Коронавирус оставил без сена добрых лошадок в Челябинской области
Машинист тепловоза из Челябинской области сливал топливо на рабочем месте
Челябинец устроил зал для воздушной акробатики у себя в квартире
График отключения горячей воды в Челябинске в 2020 году: кто первым попадет под опрессовку
Коронавирус в Челябинской области по районам: остались ли места, где нет ни одного случая
В Челябинск летит самолет с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса
Известный челябинский арт-объект «Венер» переехал в музей
Суд разрешили челябинцу оставить себе 505 тысяч рублей, выплаченных букмекером по ошибке
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Южноуральцев приглашают на онлайн-концерт, посвященный Дню Победы
Авиапарад в Челябинске на 9 мая 2020 года: когда над городом пролетят боевые самолеты
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники
Для каждого ветерана из Снежинска проводят собственный парад Победы