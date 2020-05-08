Алексей Текслер пригласил южноуральцев в ряды Бессмертного полка

В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесены все массовые мероприятия в честь Великой Победы. Часть событий перешла в виртуальный формат.

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ ГЕРОЯ

Глава региона в Инстаграме призвал южноуральцев присоединиться к акции «Бессмертный полк — онлайн».

— Стать участником акции легко, необходимо записать видеоролик — рассказ личной истории о своем родственнике — участнике Великой Отечественной войны продолжительностью не более 20 секунд. При записи видео необходимо держать в руках фотографию своего предка-героя. Готовый ролик можно выслать организаторам на электронную почту: 2020polk@mail.ru.

Расскажи о своем герое!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, видео можно отправить в личные сообщения по ссылке и в мессенджер Viber или WhatsApp на номер: +7 919-300-10-10.

Снимок деда или прадеда можно добавить в альбом «Бессмертный полк» с подписью: как зовут вашего предка-героя, в каких войсках служил, на каком фронте воевал.

На сайте 2020.polkrf.ru вы можете заполнить анкету и выложить фото вашего родственника для участия во Всероссийской акции.

«У ВАС ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

В среду, 7 мая, Алексей Текслер побывал на базе Уральского комбината питания. Здесь региональное отделение благотворительного фонда «Русь» и волонтеры формируют продуктовые наборы для пенсионеров и малообеспеченных семей. До двери наборы доставят соцработники и волонтеры.

Как рассказали губернатору активисты, адресатам по всей Челябинской области доставлено 12 тысяч наборов из запланированных 50 тысяч. В пакетах со снедью есть и продукция местных предприятий.

Накануне Дня Победы фонд «Русь» и волонтеры всероссийской акции #мывместе готовят подарочные наборы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Вручать пакеты будут уже завтра.

Ребята не прекращают работу ни на минуту. Алексей Текслер сказал спасибо добровольцам за важную работу:

— Отвлекать вас не буду. Хочу поблагодарить за такую важную работу для наших ветеранов, для людей пожилого возраста и малообеспеченных жителей. Спасибо, что откликаетесь. У вас доброе сердце. Поздравляю с наступающим Днем Победы.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

В апреле все получатели президентских выплат ко Дню Победы получили полагающиеся деньги: по 75 тысяч выдали участникам Великой Отечественной войны и по 50 тысяч — тыловикам.

Кроме того, по решению главы региона из областного бюджета 1592 человека — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто — получили по пять тысяч рублей.

ПРАМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал вечным символом безграничного мужества и единства нашего народа. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудовым подвигом приближали этот великий день.

Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Пройдя через невероятные испытания, Поколение Победителей отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была завоевана Победа, передаем эту память будущим поколениям.

Слава Поколению Победителей! Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет чистое и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!