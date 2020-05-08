2020-05-08T05:45:54+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 8 мая 2020 года: фармаколог кардиоцентра ищет идеальную таблетку от COVID-19

КП-Челябинск собрала последние новости о коронавирусе в Челябинске на 8 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Золотого стандарта в лечении коронавируса нет, медики подбирают лекарства на практике.Золотого стандарта в лечении коронавируса нет, медики подбирают лекарства на практике.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество свежих случаев заражения по всей Челябинской области снова выросло на десятки. Диагноз «коронавирус» подтвержден в регионе у 899 человек. Из них 217 — жители областного центра. С начала пандемии на Южном Урале болезнь победили 148 человек. Однако девять заразившихся умерли.

Чистыми от COVID-19 остаются несколько территорий: это Кыштым, Карабаш, Аргаяшскй, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Увельский и Чесменский районы. При этом в область возвращаются жители из групп риска — и у них могут найти ковид.

В четверг, 7 мая, в Челябинск прилетели вахтовики из Якутии, где зафиксирован крупный очаг коронавирусной инфекции. На момент вспышки в рабочих поселках находилось 199 жителей Челябинской области. Анализы на COVID-19 южноуральцы сдали еще на Севере. Увы, пришел 101 положительный результат — зараженные остаются лечиться в Якутии. Все остальные вернулись на родину. На две недели их поместят в обсерватор в «Карагайском бору». Позже у всех возьмут повторный анализ. В Санкт-Петербург эвакуировали большую группу россиян из Шанхая. Среди них есть челябинцы. Их оставили в питерском обсерваторе.

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КП-Челябинск уже рассказывала о том, как работают медики в отделениях для больных с коронавирусом. Наши журналисты первыми в Челябинске попали в «красную зону» и сделали репортаж с передовой. А тем временем местные фармакологи ведут поиск лекарств от ковид.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»

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Идеальной таблетки от коронавируса еще не создано. Каждую неделю минздрав России обновляет свои рекомендации по борьбе с ковид. У врачей на местах накопилось много вопросов. Отвечать на них помогает международная группа «ФармаCOVID», которая создана из фармакологов. На этой неделе стало известно, что в нее входит клинический фармаколог из Челябинска. Это специалист Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Виталий Цветов. Так что, Челябинск вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом во всем мире. Этим можно гордиться.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 8 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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