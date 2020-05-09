Воздушный Парад Победы в Челябинске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Одно из немногих мероприятий празднования 75-летия Великой Победы — воздушный Парад Победы в Челябинске 9 мая 2020 года. Сегодня днем над городом появится звено из четырех истребителей СУ-34. Сперва они поздравят соседний Екатеринбург, затем, развернувшись над Верхней Пышмой, прилетят в столицу Южного Урала.

— В главной точке — над Вечным огнем — истребители появятся в 12:00, — рассказал представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук. — Истребители пролетят в плотном боевом порядке — на расстоянии пяти метров друг от друга. Высота низкая — 300 метров.

От Вечного огня «сушки» полетят в сторону проспекта Победы и далее — на авиабазу Шагол. В небе над нашим городом истребители проведут всего минуту. Скорость боевых самолетов — 700-900 км/ч.

Полная афиша празднования Дня победы в Челябинске 9 мая 2020 года — в нашем материале.

Весь день мы будем рассказывать о праздновании Дня Победы в режиме онлайн-трансляции, чтобы вы ничего не пропустили. А пока заряжайтесь атмосферой праздника – посмотрите концерт песен военных лет, организованной «Комсомольской правдой» и Челябинской филармонией в студии звукозаписи AleksSounD.

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD. Часть 1.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174

Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD.Powered by Restream https://restream.io/ Концерт с доставкой на дом, с днём победы! Прямая трансляция из студии AleksSounD Ссылка на донаты: https://www.donationalerts.com/r/alexan174 Ссылка на исполнителя: Ссылка на группу в ВК: https://vk.com/repbazaalekssound #живойзвук #онлайнконцерт #live #кавергруппа #музыкачелябиск #концертвпрямомэфире #музыка #онлайн #челябинск #онлайнтрансляция #короновирус #музыкант #прямойэфир #2020 #челябинсконлайн https://www.donationalerts.com/r/alexan174

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru