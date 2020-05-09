Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 9 мая 2020 года: город лидирует по числу умерших от коронавируса

Магнитогорск лидирует по числу умерших от коронавируса. Из десяти человек, скончавшихся в регионе, четверо ушли из жизни в больницах Магнитогорска.

Первой жертвой опасной инфекции стал 51-летний мужчина, страдавший от сахарного диабета и гиертонии. Потом скончался 57-летний доктор из Брединского района, затянувший с лечением и доставленный в стационар уже с пневмонией. А на этой неделе — 67-летняя и 81-летняя женщины. У обеих было слабое сердце.

На раннее утро 9 мая в городе подтверждены 204 случая заражения коронавирусом, а всего в регионе их 967.

Тяжелее всего приходится пациентам с ковидной пневмонией. Для долечивания таких людей в Магнитогорске перепрофилируют роддом № 1.

— В отделении будут долечивать пациентов, которые побывали на искусственной вентиляции легких или требовали кислородной поддержки. После того, как походит острая фаза болезни, им какое-то время также необходим врачебный контроль, — рассказал в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В городе завершилась раздача планшетов и ноутбуков для школьников из нуждающихся семей. Напомним, средства на их покупку выделил благотворительный фонд «Металлург», созданный ММК.

— Для детских домов и интернатов были закуплены бесконтактные термометры, для детских садов — облучатели. Школьникам из малообеспеченных семей и молодым преподавателям подарили ноутбуки и планшеты, необходимые для дистанционной учебы. К каждому из устройств прилагалась сим-карта или модем с интернетом, оплаченным до конца года, — сообщает пресс-служба администрации города.

А сейчас благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать землякам бесплатные продуктовые наборы, в состав которых входит крупа, подсолнечное масло, чай, печенье, сгущенка, тушенка, мука, макароны.

Стоит ли стоять в очередях за пособием по безработице, — HR-специалист Екатерина Карпенко 00:00 00:00

Так выглядит благотворительный продуктовый набор. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

— По решению ММК, действие программы продолжится — продуктовые наборы будут развозить в мае, июне. При необходимости срок продлят. Для этого сотрудники благотворительного фонда сформируют рекордное количество комплектов — 154 тысячи, — замечают в мэрии.

Продукты выдают по заявлению горожан. Оставить заявку можно по будням с 8.30 до 17.30 по многоканальному телефону «горячей линии»: 8 (3519) 49-85-40.

Наборы положены:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые не имеют близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей-инвалидов;

— малообеспеченным семьям с одним родителем, то есть матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Также в Магнитогорске продолжает работу «горячая линия» по ковид. По телефону 8 (3519) 49-04-74 можно задать любые вопросы с 8.30 до 17.30 по будням и 9.00 до 18.00 в выходные. За минувшие сутки горожан чаще всего интересовали вопросы: кому положены продуктовые наборы и разрешен ли выезд из города?

Анастасия Соколова из Челябинска бегает на самоизоляции по 16 км. 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 9 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход из самоизоляции в Челябинске: когда начнется и при каких условиях

Алексей Текслер назвал условия выхода из самоизоляции в Челябинске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru