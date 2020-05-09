2020-05-09T06:40:04+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 9 мая 2020 года: у тяжелых больных появилась надежда

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 9 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Плазма переболевших - самое надежное лекарство от коронавируса на сегодняшний день.Плазма переболевших - самое надежное лекарство от коронавируса на сегодняшний день.
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Челябинск и область продолжают жить в режиме самоизоляции граждан. Глава региона Алексей Текслер заявил накануне, что снимать ограничения будут поэтапно и гораздо позже.

— Важный показатель — максимальный суточный прирост. О спаде заболеваемости будем говорить, когда количество выздоровевших за сутки будет превышать заразившихся. Базой будут являться данные за предшествующие семь дней — половина инкубационного периода, — заметил Алексей Текслер.

И пока цифры не в нашу пользу. На раннее утро 9 мая в Челябинске и в Челябинской области подтверждены 967 случаев заражения коронавирусом. Десять человек умерли. А поправились всего порядка двухсот человек.

Тех, кто выписался из больницы, медики призывают стать донорами для тяжелых больных. Плазму переболевших уже используют для лечения в Москве и в Санкт-Петербурге. А теперь это будут делать в Челябинске.

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— И у нас начали забор плазмы у переболевших ковидом. Для многих это может стать единственным лекарством. Я прошу всех людей, кто излечился поделиться своими антителами, — обратилась к челябинцам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В Москве за сдачу крови на плазму выплачивают по пять тысяч рублей. В Челябинске донору положены два дня выходных и компенсация на питание: 539 руб. Деньги донор получает наличными. Узнать подробности можно по телефону областной станции переливания крови (351) 232-78-88.

Также по области готовят пять отделений для больных, перенесших ковидную пневмонию. После стабилизации состояния и отказа от ИВЛ всех их будут долечивать и выхаживать в больницах с менее строгим режимом.

Коронавирус меняет и привычную жизнь «на гражданке». На днях в Челябинской области ввели масочный режим. С 12 мая за отсутствие масок в общественном месте (речь идет о магазинах, о транспорте, различных учреждениях) южноуральцев начнут штрафовать. В Москве режим еще жестче: помимо маски здесь требуют носить перчатки. На Южном Урале нашли другой способ защиты рук от инфекции — специальные накладки на поручни дверей.

Магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» подарила больницам Челябинска 450 таких приспособлений, еще 50 получила полиция. Компания производит оборудование для шахт. Но в этот трудный для всего мира период разработала и поставила на поток производство защитных ручек.

— Они помогают минимизировать риск заражения. И это хороший задел на будущее, ведь, помимо ковид, есть и другие инфекции, передающиеся через контакт с поверхностями, — оценил новинку главврач челябинской ГКБ № 1 Максим Угнивенко.

В колониях Челябинской области приостановлены свидания заключенных с родными. Родственников просят с пониманием отнестись к ограничительным мерам: это необходимо, чтобы уберечь людей от инфекции.

Между тем Антимонопольная служба Челябинской области обратила внимание на мольбы рестораторов. Бизнес жаловался, что сервисы по доставке еды незаслуженно отнимают у них почти треть от стоимости заказа. Антимонопольщики предложили министерству экономического развития региона выделять субсидии владельцам ресторанов, как это делается в Москве.

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Регион продолжает вывозить южноуральцев с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. В субботу, 9 мая, в Челябинск прилетит очередной самолет. На нем вернутся 65 вахтовиков, чьи анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на ранее утро 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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