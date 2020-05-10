Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 10 мая 2020 года: раздачу бесплатных продуктов продлили до конца июня

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске на раннее утро 10 мая 204 случая заражения. По этому показателю город на третьем месте после Челябинска (257 случаев) и Златоуста (298). Магнитка также лидирует по числу умерших пациентов.

С начала пандемии на Южном Урале от ковид скончались одиннадцать человек. Пятеро из них ушли из жизни в больницах Магнитогорска.

Первым был 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней. Потом 57-летний доктор из Брединского района — у него развилась тяжелая пневмония. И уже в майские праздники погибли две женщины-пенсионерки со слабым сердцем (67 лет и 81 год), а также 68-летняя пациентка, у которой развилась тяжелая пневмония.

Чтобы долечивать пациентов с ковидными пневмониями, в городе создают особый стационар на базе роддома № 1. Мамочек с малышами уже распустили. Идет подготовка медицинской базы. Неподалеку от Магнитогорска, в санатории «Карагайский бор», открыли обсерватор для вернувшихся из Якутии вахтовиков.

Магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» планирует установить в больницах города сотни бесконтактных дверных ручек. Эти приспособления позволяют открывать двери, не прикасаясь к ним ладонью и пальцами. Накануне праздника 9 Мая бизнесмены поставили такие ручки в Челябинск — их установили в больницах и в отделах полиции.

Благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать горожанам бесплатные продуктовые наборы, в состав которых входит крупа, подсолнечное масло, чай, печенье, сгущенка, тушенка, мука, макароны. Получить набор можно по заявлению. Заявки принимаются в будни по телефону «горячей линии»: 8 (3519) 49-85-40.

Стоит ли стоять в очередях за пособием по безработице, — HR-специалист Екатерина Карпенко 00:00 00:00

Наборы положены:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые не имеют близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей-инвалидов;

— малообеспеченным семьям с одним родителем, то есть матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Также в Магнитогорске работает «горячая линия» по ковид. По телефону 8 (3519) 49-04-74 можно задать любые вопросы с 8.30 до 17.30 по будням и 9.00 до 18.00 в выходные.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 10 мая.

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