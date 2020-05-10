2020-05-10T05:23:02+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 10 мая 2020 года: раздачу бесплатных продуктов продлили до конца июня

Какие известны последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 10 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Получить бесплатный набор продуктов можно по заявлению.Получить бесплатный набор продуктов можно по заявлению.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске на раннее утро 10 мая 204 случая заражения. По этому показателю город на третьем месте после Челябинска (257 случаев) и Златоуста (298). Магнитка также лидирует по числу умерших пациентов.

С начала пандемии на Южном Урале от ковид скончались одиннадцать человек. Пятеро из них ушли из жизни в больницах Магнитогорска.

Первым был 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней. Потом 57-летний доктор из Брединского района — у него развилась тяжелая пневмония. И уже в майские праздники погибли две женщины-пенсионерки со слабым сердцем (67 лет и 81 год), а также 68-летняя пациентка, у которой развилась тяжелая пневмония.

Чтобы долечивать пациентов с ковидными пневмониями, в городе создают особый стационар на базе роддома № 1. Мамочек с малышами уже распустили. Идет подготовка медицинской базы. Неподалеку от Магнитогорска, в санатории «Карагайский бор», открыли обсерватор для вернувшихся из Якутии вахтовиков.

Магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» планирует установить в больницах города сотни бесконтактных дверных ручек. Эти приспособления позволяют открывать двери, не прикасаясь к ним ладонью и пальцами. Накануне праздника 9 Мая бизнесмены поставили такие ручки в Челябинск — их установили в больницах и в отделах полиции.

Благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать горожанам бесплатные продуктовые наборы, в состав которых входит крупа, подсолнечное масло, чай, печенье, сгущенка, тушенка, мука, макароны. Получить набор можно по заявлению. Заявки принимаются в будни по телефону «горячей линии»: 8 (3519) 49-85-40.

Стоит ли стоять в очередях за пособием по безработице, — HR-специалист Екатерина Карпенко

00:00
00:00

Наборы положены:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые не имеют близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей-инвалидов;

— малообеспеченным семьям с одним родителем, то есть матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Также в Магнитогорске работает «горячая линия» по ковид. По телефону 8 (3519) 49-04-74 можно задать любые вопросы с 8.30 до 17.30 по будням и 9.00 до 18.00 в выходные.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход из самоизоляции в Челябинске: когда начнется и при каких условиях

Алексей Текслер назвал условия выхода из самоизоляции в Челябинске (подробнее)

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)

«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму

«Комсомолка» узнала, какое вознаграждение положено сдавшим биоматериал (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию
Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах
«Сидел в крови, прохожие бегали за бинтами»: мотоциклист столкнулся с иномаркой в центре Челябинска
В Челябинск летит второй борт с вахтовиками из Якутии
У жены игрока «Трактора» обокрали фуд-трак в Челябинске
Ветеринар из Челябинска вспомнил про воевавших собак в своем блоге
Прообраз джипов и пианино в военном грузовике отправились в автопробег по Челябинску
Дзюдоист из Челябинска проведет онлайн-тренировку для детей на семь стран Европы
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года: трагедия третьи сутки подряд
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек
Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске
Частный сектор в Челябинске залило кипятком
Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер рассказал, как поздравит с Днем Победы деда-фронтовика
Все ради безопасности: учреждения Челябинска оснастили бесконтактными дверными ручками
Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах
День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ
Челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития поддержать рестораторов
Челябинец на машине проехал через всю Чукотку
Челябинский экогерой лидирует в конкурсе от National Georgrafic
«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму
Слушатели праздничного концерта к 9 мая получили призы