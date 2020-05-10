Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 мая 2020 года: зараженных уже больше тысячи

День Победы заставил коронавирус отойти на второй план. Вчера город и область встречали Великий праздник. Пандемия внесла свои коррективы. В областном центре отменили парад и салют. И все же праздник удался — вживую и дистанционно. Посмотреть трансляцию этого дня можно на нашем сайте.

К сожалению, пандемия не делает скидок на такие события. Ситуация с коронавирусом ухудшается. Количество зараженных перевалило за тысячу человек: на ранее утро 10 мая в Челябинской области 1058 случаев заражения, 257 из них — в самом Челябинске. Поправились 249 человек. Скончались 11 пациентов.

Вечером 9 мая в Челябинске приземлился второй борт из Якутии. На родину с Чаяндинского нефтегазового месторождения вернулись 63 вахтовика, попавшие в большой очаг вспышки коронавируса. Первые анализы на COVID-19 у всех отрицательные. Все пассажиры были одеты в белые комбенезоны, маски, очки. В таком же облачении у трапа их встречали медики.

Три дня назад на Южный Урал прилетели еще 98 вахтовиков из Якутии. Всех их доставили на карантин в обсерватор санатория «Карагайский бор».

Челябинск встречает борт с вахтовиками из Якутии. Фото: Читатель КП-Челябинск.

Между тем у тяжелых больных появилась надежда. Областная станция переливания крови начала заготавливать плазму переболевших коронавирусом южноуральцев. Их кровь содержит антитела, которые могут спасти жизнь заболевшим.

В Москве за сдачу крови на плазму выплачивают по пять тысяч рублей. В Челябинске донору положены два дня выходных и компенсация на питание: 539 руб. Деньги донор получает наличными. Узнать подробности можно по телефону областной станции переливания крови (351) 232-78-88.

Послезавтра, 12 мая, в Челябинске и в Челябинской области вводится обязательный масочный режим. В таких общественных местах, как магазины, аптеки, транспорт, офисы, производственные площадки, госучреждения, будет нельзя появляться без маски. В рекомендательном порядке режим действует и сейчас. Однако многие его нарушают.

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После праздников также власти области должны сделать важные заявления о послаблении или усилении режима самоизоляции, о работе детских садов и школ, а также о летней компании для ребятишек.

Таковы последние новости о коронавирусе на раннее утро 10 мая 2020 года в Челябинске и в Челябинской области.

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