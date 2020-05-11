Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 11 мая 2020 года: майские праздники обернулись беспрецедентной вспышкой инфекции

Магнитогорск резко рванул вперед по количеству заболевших и догоняет миллионный Челябинск, а также печально известный больничной вспышкой ковид Златоуст. Цифры на раннее утро 11 мая практически сравнялись: 282 случая заражения в Магнитогорске, 299 — в Челябинске и 311 — в Златоусте.

— С начала пандемии в Магнитогорске поправились и выписаны домой 46 человек. Остальные — лечатся. Примерно каждый четвертый лечится дома. У половины всех зараженных наблюдается легкая степень болезни, у многих — средняя степень. В тяжелом состоянии находятся пять человек. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Увы, но именно Магнитогорск продолжает пополнять статистику жертв COVID-19.

Накануне коронавирус как сопутствующее заболевание унес жизнь 76-летней жительницы Магнитогорска. У пациентки была последняя, термальная, стадия гнойного пиелонефрита. Ее почка расплавилась от гнойного сепсиса. Коронавирус приблизил смерть. Всего с начала пандемии в больницах города скончались шесть человек — ровно половина из всех погибших от COVID-19 на Южном Урале.

Напомним, первым был 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней. Потом 57-летний доктор из Брединского района — у него развилась тяжелая пневмония. И уже в майские праздники погибли две женщины-пенсионерки со слабым сердцем (67 лет и 81 год), а также 68-летняя пациентка, у которой развилась тяжелая пневмония.

Власти Магнитки обеспокоены резким ростом числа заболевших. Вероятнее всего, на это повлияла теплая погода и продолжительные майские праздники.

— Инфекция распространяется в геометрической прогрессии. И в большинстве случаев контакт с больным проходит незаметно для человека. Поэтому именно сейчас, как никогда раньше, важно соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, — замечают в мэрии.

Полиция Магнитогорска усилила контроль за соблюдением режима. Патрулей на улицах стало больше. На жителей стали чаще составлять протоколы.

Четыре передвижных пункта полиции каждый день проверяют парки, скверы и другие общественные места. Вместе с силовиками в рейды выходят специалисты отдела по делам несовершеннолетних. Они останавливают матерей с детьми и подростков — разъясняют им правила самоизоляции. На въездах в Магнитогорск дежурят экипажи ГИБДД.

Уже со вторника, 12 мая, полиция начнет выписывать протоколы за отсутствие масок. Масочный режим с этого дня вводится на всей территории области. Без индивидуального средства защиты отныне нельзя появляться в любом общественном месте: в транспорте, включая такси, в магазине, в общественных учреждениях.

В Магнитогорске продолжает работу «горячая линия» по ковид. По телефону 8 (3519) 49-04-74 можно задать любые вопросы с 8.30 до 17.30 по будням и 9.00 до 18.00 в выходные.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 10 мая.

НА ЗАМЕТКУ

Благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать бесплатные продуктовые наборы попавшим в трудную жизненную ситуация. Получить помощь можно по заявлению. Заявки принимаются в будни по телефону «горячей линии»: 8 (3519) 49-85-40.

Наборы положены:

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— одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые не имеют близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей-инвалидов;

— малообеспеченным семьям с одним родителем, то есть матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

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