2020-05-11T07:58:18+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 11 мая 2020 года: назван размер штрафа за отсутствие маски

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 11 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Маску можно снимать на улице, если в полутора метрах от вас никого нет.Маску можно снимать на улице, если в полутора метрах от вас никого нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Готовьте ваши денежки! Уже со вторника, 12 мая, горожан, как и других жителей области, начнут штрафовать за отсутствие маски в общественном месте. Объявленный накануне масочный режим становится обязательным.

Наплевательское отношение к самоизоляции обернулось новыми вспышками COVID-19. Количество зараженных в последние дни прибывает десятками. На раннее утро 11 мая в Челябинской области диагноз подтвержден у 1138 южноуральцев. Города-лидеры: Златоуст (311 человек), Челябинск (299), Магнитогорск (282) и Миасс (43). Чистыми от заразы остаются всего лишь несколько территорий: это Карабаш, а также Кунашакский, Пластовский, Увельский и Чесменский районы.

С начала пандемии по области умерли 12 человек с COVID-19. Поправились и выписаны домой 263 человека.

Носить маски придется в любом общественном месте: в магазинах, в поликлиниках и больницах, в различных учреждениях, на предприятиях. Маски — обязательное требование для пассажиров общественного транспорта, включая такси.

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— Людей без масок в общественном месте полиция будет штрафовать по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа: от одной до 30 тысяч рублей, — предупреждают в полиции.

Защитную маску можно снимать на улице, если держаться от других горожан на расстоянии полутора метров.

В Челябинске продолжается операция «Тоннель». На въездах в город полиция разворачивает машины с пассажирами без прописки в Челябинске. Из-за этого на подъездах бывают большие пробки.

— На выезде из Новосинеглазово с инспекторами ГИБДД пообщались, — рассказала читательница КП-Челябинск. — Проверили права и ПТС на автомобиль — в нем было указано, что машина зарегистрирована в Челябинске. Полицейские проверяют только въезжающих. На выезде из города патрулей нет.

Еще 16 передвижных пунктов полиции курсируют внутри Челябинска: силовики ловят тех, кто выходит из дома, имея предостережение Роспотребнадзора на двухнедельную самоизоляцию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 11 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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