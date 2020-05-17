«Пришлось выбирать — в институт или в армию»: фронтовик из Челябинска рассказала, как спасла знамя из горящего штаба

Мария Ивановна с внуками Сашей и Надей. Снимок сделан несколько лет назад.

Ветерану войны и труда из Челябинска Марии Ялыгиной 96 лет. У Марии Ивановны трое внуков и пятеро правнуков. На днях все они поздравляли бабушку с Днем Победы. Этот великий праздник каждый год собирает всю семью за общим столом.

РВАЛАСЬ НА ФРОНТ ДВА ГОДА

До войны Мария Ялыгина жила в Калинине (сейчас Тверь). В 1941-м году там окончила школу и подала документы в юридический институт. Но планы девушки спутали немцы.

Мария Ивановна на войне и сегодня. Фото: из личного архива семьи.

Вскоре в городе появились первые беженцы из других городов. Потом Калинин стали бомбить. Летом Маша дежурила в полевом госпитале при аэродроме. А в октябре началась массовая эвакуация.

— Сердце сжималось от боли, когда отступающие части шли бесконечным потоком по грязным осенним дорогам. Под дождем и под огнем снарядов. Вместе с армией мы оставили город. А внутри все надрывалось от осознания своего бессилия, — рассказывала ветеран своим близким.

Отец Марии и два старших брата — Федор и Михаил — ушли на фронт. А мать с оставшимися детьми эвакуировали в Иркутскую область. Кроме 17-летней Маши в эвакуации оказались сестренки-школьницы Соня и Клара и совсем маленький Петя.

Мария несколько раз подавала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Но приходили отказ за отказом.

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЯПОНСКАЯ АРМИЯ

И вот однажды, в 1943-м году, девушка получила сразу два сообщения — подтверждение, что ее приняли в институт, и повестку на фронт.

Мария выбрала армию. Рядовым красноармейцем ее направили на Дальний Восток — в танковую бригаду. Позже девушка принимала участие в сражениях с Квантунской Армией. Это была главная, самая многочисленная и мощная группировка Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.

— Манчжурские сопки встретили нас враждебно. За каждой скрывался враг. Нельзя было останавливаться, особенно ночью. Самураи нападали исподтишка. В открытых боях они не выдерживали натиска наших войск и сдавались целыми подразделениями. Было много убитых и раненных. Оказывали первую медицинскую помощь, — вспоминала Мария Ялыгина.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ПОДВИГ

Как-то штаб наших войск попал под обстрел. Все вокруг загорелось. Командир танковой бригады Владимир Чернов обернул знамя вокруг худенькой Маши, надел сверху шинель — и девушка побежала сквозь огонь, под обстрелом, спасая красное знамя.

За этот подвиг Мария получила медаль «За боевые заслуги».

— Эта серая, скромная медаль бережно хранится в коробочке, вместе с погонами, отдельно от юбилейных медалей, — говорят близкие Марии Ивановны.

Мария Ялыгина и Владимир Чернов. Фото: из семейного архива.

Между командиром и смелой девушкой завязался военно-полевой роман. Увы, семья не сложилась. Но в январе 1946 года у Марии родилась дочка Галя. Она пыталась найти Чернова, но не нашла. Если вы знаете близких этого человека — сообщите в редакцию.

Самой большой потерей в военные годы для Маши стала гибель отца. Иван Гаврилович Ялыгин пропал без вести под Брянском. Его могила не найдена до сих пор. Зато вернулись живыми два брата: летчик Федор и военный корреспондент Михаил.

ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ

Несмотря на мечты быть юристом после войны Мария окончила факультет иностранных языков педагогического института в Свердловске. И всю жизнь проработала в школе Челябинска учителем немецкого языка — после войны вся семья перебралась на Южный Урал. Близким девушка объясняла: «Мы должны знать язык своего врага».

Мария Ивановна с дочерью Галиной. Фото: из семейного архива.

Мария Ивановна одна воспитала двух дочерей. Старшая, Галя, стала известным педагогом, заслужила звание «Отличник народного просвещения». Галина Харина много лет руководила поэтической студией «Алые паруса» при Дворце Пионеров на Алом поле.

Внучка фронтовика Мария Харина (ее назвали в честь ветерана) стала художником-иллюстратором. Рисунки Марии Хариной украшают книгу челябинского журналиста Романа Грибанова «Боги войны» с рассказами о наших земляках — фронтовиках и тружениках тыла. Мария также закончила педагогический вуз и учит рисовать челябинских ребятишек в детско-юношеском центре Ленинского района.

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