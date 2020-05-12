Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 12 мая 2020 года: кому положен бесплатный продуктовый набор и как получить

Количество зараженных коронавирусом в Магнитогорске на утро 12 мая увеличилось до 300 человек. Резкий рост произошел на майских праздниках. Сегодня город по числу заболевших находится в тройке лидеров по региону. Впереди только Златоуст (320 случаев заражения) и Челябинск (339 случаев).

Из хорошего: в городе перестали умирать инфицированные ковид люди. Череда смертей также пришлась на майские праздники. В больницах города ушли из жизни три пациентки. У двух из них было слабое сердце, еще одну подвела больная почка. Всего с начала пандемии в местных больницах скончались шесть человек — ровно половина из всех погибших от COVID-19 на Южном Урале.

Многие горожане надеялись, что после праздников будет ослаблен режим самоизоляции. Но рост числа заболевших заставил главу региона Алексея Текслера продлить ограничения до конца мая. Поэтому в городе по-прежнему остаются закрытыми непродовольственные магазины, парки, детские сады и школы.

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С 12 мая в Магнитогорске, как и по всей Челябинской области, вводится обязательный масочный режим. За отсутствие маски в общественном месте полиция имеет право составить на нарушителей протоколы, на основании которых потом выпишут штрафы от одной до 30 тысяч рублей.

Маску необходимо носить в магазинах, на транспорте (в том числе и в такси), в различных организациях, на предприятиях. По улице можно ходить без маски, если не приближаться к посторонним людям.

В аптеках города цены на маски еще кусаются. Правительство региона выделило Магнитке 25 тысяч масок — волонтеры бесплатно раздали их горожанам накануне введения масочного режима. Получить маску можно было у входа на рынки и в торговые центры, на остановках садовых маршрутов.

Сегодня в городе возобновится раздача продуктовых наборов от благотворительного фонда «Металлург». Просьбу о помощи можно оставить по телефону «горячей линии»: 8 (3519) 49-85-40.

Анастасия Соколова из Челябинска бегает на самоизоляции по 16 км. 00:00 00:00

Наборы положены:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые не имеют близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей-инвалидов;

— малообеспеченным семьям с одним родителем, то есть матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Также в Магнитогорске продолжает работу «горячая линия» по ковид. По телефону 8 (3519) 49-04-74 можно задать любые вопросы с 8.30 до 17.30 по будням и 9.00 до 18.00 в выходные.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 10 мая.

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