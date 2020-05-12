Коронавирус в Челябинске, последние новости на 12 мая 2020 года: город лидирует по количеству зараженных
По числу зараженных Челябинск опередил все другие города и поселки Челябинской области. На раннее утро 12 мая коронавирус подтвердился у 339 человек.
За областным центром идут Златоуст (320 случаев заражения), Магнитогорск (300 случаев) и Миасс (55 зараженных). В целом по области инфекция инфекция подтвердилась у 1232 человек. Двенадцать заболевших погибли.
Резкий рост числа заболевших начался в майские праздники. Президент страны Владимир Путин объявил накануне, что в России закончились нерабочие дни. Но в Челябинской области из-за сложной эпидемиологической ситуации самоизоляция граждан продлится до конца мая. Впрочем уже в начале следующей недели, если позволит обстановка, глава региона Алексей Текслер пообещал ввести ряд послаблений.
На время режима самоизоляции, который продолжает действовать в Челябинской области, руководители предприятий обязаны платить зарплату сидящим дома сотрудникам. Этот момент в своем обращении к нации подчеркнул Владимир Путин. Кроме того, федеральная доплата обещана социальным работникам региона, которые трудятся в эти дни.
Какие эпидемии пережил Челябинск
Детские сады Челябинска продолжают работать в режиме дежурных групп. Школьники остаются на дистанционном обучении. Даже ребята из выпускных классов, которых хотели вернуть за парты накануне экзаменов, остаются дома. Учебный год сокращаться не будет и закончится в конце мая. Для учащихся выпускных классов — чуть позже.
Решение по открытию школьных и загородных лагерей пока не принято. Область готовится к летней кампании школьников. Однако определенность, быть ей или не быть, появится после 20 мая.
С 12 мая в Челябинске, как и во всей Челябинской области вводится обязательный масочный режим. Маску необходимо носить в магазинах, на транспорте (в том числе и в такси), в различных организациях, на предприятиях. По улице можно ходить без маски, если не приближаться к посторонним людям.
Детский психолог о дистанционном обучении
После запуска собственной линии по производству медицинских масок правительство региона пообещало, что в государственных аптеках цена на самое популярное средство индивидуальной защиты опустится приблизительно до 15 рублей. Накануне вечером наши корреспонденты заглянули в аптеки государственной сети. Маска стоит там 29 рублей. О снижении цен до 15 рублей фармацевты не слышали. В других аптеках маски еще дороже.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 12 мая 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать
Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года все же случилось (подробнее)
Кислород возле кровати и горсти таблеток: фотограф «Комсомольской правды» показал, как лечится от коронавируса в Челябинске
Тяжелые будни врачей и больных «красной зоны» — на снимках Валерия Звонарева [эксклюзив]
Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит
За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)
«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму
«Комсомолка» узнала, какое вознаграждение положено сдавшим биоматериал (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»