Коронавирус в Челябинске, последние новости на 12 мая 2020 года: город лидирует по количеству зараженных

По числу зараженных Челябинск опередил все другие города и поселки Челябинской области. На раннее утро 12 мая коронавирус подтвердился у 339 человек.

За областным центром идут Златоуст (320 случаев заражения), Магнитогорск (300 случаев) и Миасс (55 зараженных). В целом по области инфекция инфекция подтвердилась у 1232 человек. Двенадцать заболевших погибли.

Резкий рост числа заболевших начался в майские праздники. Президент страны Владимир Путин объявил накануне, что в России закончились нерабочие дни. Но в Челябинской области из-за сложной эпидемиологической ситуации самоизоляция граждан продлится до конца мая. Впрочем уже в начале следующей недели, если позволит обстановка, глава региона Алексей Текслер пообещал ввести ряд послаблений.

На время режима самоизоляции, который продолжает действовать в Челябинской области, руководители предприятий обязаны платить зарплату сидящим дома сотрудникам. Этот момент в своем обращении к нации подчеркнул Владимир Путин. Кроме того, федеральная доплата обещана социальным работникам региона, которые трудятся в эти дни.

Какие эпидемии пережил Челябинск 00:00 00:00

Детские сады Челябинска продолжают работать в режиме дежурных групп. Школьники остаются на дистанционном обучении. Даже ребята из выпускных классов, которых хотели вернуть за парты накануне экзаменов, остаются дома. Учебный год сокращаться не будет и закончится в конце мая. Для учащихся выпускных классов — чуть позже.

Решение по открытию школьных и загородных лагерей пока не принято. Область готовится к летней кампании школьников. Однако определенность, быть ей или не быть, появится после 20 мая.

С 12 мая в Челябинске, как и во всей Челябинской области вводится обязательный масочный режим. Маску необходимо носить в магазинах, на транспорте (в том числе и в такси), в различных организациях, на предприятиях. По улице можно ходить без маски, если не приближаться к посторонним людям.

Детский психолог о дистанционном обучении 00:00 00:00

После запуска собственной линии по производству медицинских масок правительство региона пообещало, что в государственных аптеках цена на самое популярное средство индивидуальной защиты опустится приблизительно до 15 рублей. Накануне вечером наши корреспонденты заглянули в аптеки государственной сети. Маска стоит там 29 рублей. О снижении цен до 15 рублей фармацевты не слышали. В других аптеках маски еще дороже.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на ранее утро 12 мая 2020 года.

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