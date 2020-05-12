2020-05-12T11:08:55+03:00
Общество

В технопарке «Кванториум» рассказали правила приема детей на новый учебный год

Прием начинается с 1 июня
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С 1 июня в челябинском технопарке «Кванториум» начнется прием детей на новый 2020/21 учебный год. Какие принципиальные отличия набора в этом году? Как попасть на бюджет? Какие документы необходимы? Самая свежая и точная информация в нашем обзоре.

Два года назад в Челябинске появился детский технопарк «Кванториум» —инновационная площадка интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. За это время инженерную школу прошло более 3000 юных южноуральцев. Многие из них, благодаря занятиям, определились с выбором будущей профессии.

— Ежегодно в технопарке занимается около 800 детей по шести образовательным направлениям, которые называются квантумы: Промдизайнквантум, Автоквантум, Промробоквантум, Аэроквантум, IT-квантум, Hi-tech. Под руководством высококвалифицированных преподавателей ребята осваивают самые современные технологии инженерно-технического профиля, учатся решать реальные технологические задачи, в том числе с участием промышленных предприятий, занимаются проектной деятельностью, — рассказывает руководитель Регионального центра технического творчества, координатора сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

Прием детей на новый 2020/21 учебный год стартует 1 июня. Однако проходить наборная кампания будет не в обычном формате. Дело в том, что в следующем году технопарк переходит на модульную систему обучения. Образовательные программы по каждому направлению будут поделены на модули, в зависимости от сложности изучаемого материала.

— Обучение вновь поступивших детей начнется с вводного модуля длительностью полгода. Мы будем привлекать ребят к исследовательской и изобретательской деятельности с целью показать, что выбранное направление интересно, перспективно, уникально. Здесь они научатся делать что-то своими руками, работать с приборами и высокотехнологичным оборудованием, приобретут навыки, которые пригодятся им для участия в проектах и жизни в социуме, — объясняет директор детского технопарка Иван Шмидт. — После окончания вводного модуля ученики либо зачисляются на продвинутый модуль (по итогам входного тестирования) либо продолжают обучение в вводном модуле, но по другому направлению. Обучение в продвинутом модуле продолжается до конца учебного года. Ребята специализируются по выбранному предмету — углубленно изучают программное обеспечение и сопутствующие предметы, получают индивидуальные консультации, формируют проектные группы и работают над проектами.

Таким образом, первые полгода ребенок «погружается» в различные проектные направления, так сказать, испытывает свои возможности в режиме «тест-драйв». Затем выбирает наиболее интересный квантум, где он хочет и может продемонстрировать способности и достигнуть результатов. Во время учебы школьники могут подготовить свой собственный «StartUp», определиться с профессией и местом будущей работы.

Все дети старше 12 лет имеют право обучаться в вводном модуле совершенно бесплатно при наличии свободных бюджетных мест! Количество бюджетных мест строго ограничено.

Подать заявку на обучение можно будет с 1 июня в электронном виде на сайте Регионального центра технического творчества. Более подробную информацию о правилах приема в детских технопарк «Кванториум» на новый учебный год можно получить по телефону: +7 965 856 48 42 или написав на почту: shmidt@robo74.ru.

Справка КП

Детские технопарки «Кванториум» открываются в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Цель — содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи путем разработки и внедрения нового российского формата дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, доступного для тиражирования во всех регионах страны. Технопарки призваны обеспечить выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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