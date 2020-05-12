2020-05-12T11:08:55+03:00
Общество

«Будто с небес упали — так хороши!»: в Горсаду Челябинска зацвела сакура

В этом году она распустила лепестки раньше обычного из-за аномальной погоды
Ирина ГОЛЛАЙ
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Красота редкая и неземная. Фото: Игорь Клеин.Красота редкая и неземная. Фото: Игорь Клеин.
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«Будто с неба упали — так хороши!». Эта фраза из традиционной японской поэзии как нельзя лучше описывает восторг, который нам дарит цветущая сакура. В Челябинске это красивое дерево прижилось в Городском саду имени Пушкина. И на днях наша сакура зацвела.

— Это случилось как раз к 9 мая, к 75-летию Великой Победы. В этом году из-за аномально жаркой погоды сакура зацветал на неделю раньше, — рассказал директор Горсада Игорь Клеин.

Такими цветы на сакуре были 3 мая. Фото: Игорь Клеин.

Такими цветы на сакуре были 3 мая. Фото: Игорь Клеин.

По словам Игоря Кленина, сакура в Горсаду цветет уже четверть века. Ее розовый наряд держится не дольше недели и в обычные годы привлекает толпы горожан, которые стремятся сделать на фоне деревца селфи. Парку даже приходится ставить у сакуры человека, следящего за порядком. Иначе ветки просто ломают.

А этот кадр сделан 7 мая. Фото: Игорь Клеин.

А этот кадр сделан 7 мая. Фото: Игорь Клеин.

— Этой весной парк закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Посетителей нет. Сакура стоит в полной тишине и уже сама наслаждается прекрасным пением птиц, прилетающих к ней на ветки, — говорит Игорь Клеин.

Полностью сакура распустилась 9 мая. Фото: Игорь Клеин.

Полностью сакура распустилась 9 мая. Фото: Игорь Клеин.

Этой весной челябинцы могут полюбоваться на цвет челябинской сакуры благодаря красочным фотографиям Клеина. Директор Горсада фиксировал, как распускаются розовые цветки, третьего, седьмого и девятого мая. Так что в этом году мы можем полюбоваться на цветение дерева в динамике.

Сакурой называют несколько видов деревьев из подсемейства сливовых, в том числе абрикосы и вишни. В японской культуре цветы сакуры символизирует облака и эфемерность жизни. Японцы верят, что жизнь человека настолько же быстротечна, как цветение сакуры. А еще это символ начала, возрождения, новой жизни.

В городском саду Челябинска цветет Сакура.Видео: Игорь Клеин.

Возможно, наша фотоподборка из Городского сада и вас натолкнет на глубокие мысли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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