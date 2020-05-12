«Будто с небес упали — так хороши!»: в Горсаду Челябинска зацвела сакура
«Будто с неба упали — так хороши!». Эта фраза из традиционной японской поэзии как нельзя лучше описывает восторг, который нам дарит цветущая сакура. В Челябинске это красивое дерево прижилось в Городском саду имени Пушкина. И на днях наша сакура зацвела.
— Это случилось как раз к 9 мая, к 75-летию Великой Победы. В этом году из-за аномально жаркой погоды сакура зацветал на неделю раньше, — рассказал директор Горсада Игорь Клеин.
Такими цветы на сакуре были 3 мая. Фото: Игорь Клеин.
По словам Игоря Кленина, сакура в Горсаду цветет уже четверть века. Ее розовый наряд держится не дольше недели и в обычные годы привлекает толпы горожан, которые стремятся сделать на фоне деревца селфи. Парку даже приходится ставить у сакуры человека, следящего за порядком. Иначе ветки просто ломают.
А этот кадр сделан 7 мая. Фото: Игорь Клеин.
— Этой весной парк закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Посетителей нет. Сакура стоит в полной тишине и уже сама наслаждается прекрасным пением птиц, прилетающих к ней на ветки, — говорит Игорь Клеин.
Полностью сакура распустилась 9 мая. Фото: Игорь Клеин.
Этой весной челябинцы могут полюбоваться на цвет челябинской сакуры благодаря красочным фотографиям Клеина. Директор Горсада фиксировал, как распускаются розовые цветки, третьего, седьмого и девятого мая. Так что в этом году мы можем полюбоваться на цветение дерева в динамике.
Сакурой называют несколько видов деревьев из подсемейства сливовых, в том числе абрикосы и вишни. В японской культуре цветы сакуры символизирует облака и эфемерность жизни. Японцы верят, что жизнь человека настолько же быстротечна, как цветение сакуры. А еще это символ начала, возрождения, новой жизни.
В городском саду Челябинска цветет Сакура.Видео: Игорь Клеин.
Возможно, наша фотоподборка из Городского сада и вас натолкнет на глубокие мысли.
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ИСТОЧНИК KP.RU