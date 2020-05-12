Когда в Челябинске откроют мост у «Коксохима»

Мост в Челябинске у завода «Коксохим» закрыли на реконструкцию в конце 2018 года. Однако фактически еще год, до середины ноября 2019го, ремонтом важной транспортной артерии никто не занимался. Из-за проволочек в строительстве своего поста лишился заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Обветшавшие конструкции разобрали, и все это время жители Металлургического района наматывают круги, добираясь до мест работы и домой. Не ходит трамвай — единственный вид общественного транспорта для местных заводчан. Автобус-шаттл многих не устраивал из-за расписания: машину приходилось подолгу ждать.

БАЛКА, ПРОЛЕТ, БАЛКА

Строительство моста — на личном контроле губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой. 11 мая начался монтаж первой балки между вторым и третьим пролетами путепровода. Всего на самом большом пролете смонтируют с помощью железнодорожных подъемных кранов 14 балок. Сейчас выполнено 35% всех работ.

В июне путепровод, ведущий к аэропорту, должен быть сдан. Успеет ли подрядчик уложиться в сроки? Фото: gubernator74.ru

Но подрядчик отстает от утвержденного графика: путепровод должен быть сдан в июне. Проволочками глава региона недоволен и требует от исполнителя контракта уложиться в сроки. За темпы стройки отвечает министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев.

Мост у «Коксохима» важен еще и потому, что ведет к аэропорту им. Курчатова. Как и автодорога «Поселок Береговой — поселок Сагаусты». Она позволяет, минуя большой город, добраться до воздушной гавани. Ремонт дороги включен в областную программу дорожного строительства. Здесь строится новый участок дороги и мост через Миасс.

Приведение дорог в нормативное состояние для региональных властей — приоритет.

СЕЗОН СТАРТОВАЛ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК

В Челябинской области создана интерактивная карта дорожно-строительных работ-2020. Это — поручение Алексея Текслера. Она размещена на сайте регионального министерства дорожного строительства и транспорта. На карте — все данные о протяженности ремонтируемых участков; указан тип работ и год их проведения и подрядчики.

Мост у «Коксохима» и дорога «Береговой — Сагаусты» — это лишь малая часть дорожной программы-2020. В нынешнем году в области предстоит отремонтировать 786,5 км дорог. В том числе, почти 490 км — регионального значения.

Дорога "Поселок Береговой - поселок Сагаусты" прирастет новым участком и мостом через реку Миасс. Фото: gubernator74.ru

В мае в Челябинске будет запущена развязка на ул. Братьев Кашириных со съездом на ул. Российская. Об этом по итогам объезда дорог заявил губернатор. Сейчас на дорожное полотно наносится разметка.

Идут работы на путепроводе по Троицкому мосту. И здесь тоже — срыв графика!

— По первой части моста есть отставание, мы сейчас жестко поговорили на этот счет — есть заверения, что в июле эта часть моста будет сдана. Личная ответственность министра дорожного хозяйства региона за эти сроки, будем контролировать, постоянно мониторить ситуацию, — обозначил Алексей Текслер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

— В этом году большие планы в части дорожного строительства, речь идет о всем регионе. Напомню, мы планируем в несколько раз сделать больше объемов, если говорить о региональных дорогах. Также в два раза увеличили объем средств на муниципальные дороги. Плюс есть ряд важнейших, емких и по деньгам, и по ресурсам объектов. В первую очередь это мосты, путепроводы. Первый, один из важнейших мостов, здесь, где мы сейчас находимся, мост на «Коксохим», который связывает одни из крупнейших районов Челябинска — Металлургический — с аэропортом, плюс по нему люди добираются на работу, кто работает на Челябинском металлургическом комбинате и на «Мечел-Коксе». Объекты ключевые, важнейшие. В июле этот объект должен быть сдан. Подрядчики сегодня гарантировали эти сроки, предусмотренные контрактом.

Второй объект, который мы сегодня смотрели, это объезд аэропорта, мост в районе Баландино. Тоже крупный объект, мост длиной более 100 метров через реку Миасс. Работы начались в марте, должны закончиться в октябре, динамикой работ я удовлетворен. Тоже есть заверения подрядчиков, что они эти работы завершат вовремя. Все, что касается дорог, на особом контроле. Самое большое количество вопросов, которые жители задают на встречах, касается именно дорог, дорожного строительства, качества дорог, поэтому этому направлению уделяем особое внимание.

ЦИФРА

19 млрд 400 млн руб составляет объем дорожного фонда Челябинской области в 2020 году. Он вырос на 2 млрд руб.

По поручению губернатора Челябинской области все конкурсные процедуры были завершены до 1 марта 2020 года. Работы начались весной, без проволочек.